比照顧立雄進美國華府？　郭正亮估賴清德訪美時間：落在7、8月

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選，民進黨主席賴清德問鼎大位可以說是「箭在弦上」。資深媒體人黃暐瀚8日問及，總統蔡英文若在4月初訪美，並與美國眾議院議長麥卡錫在加州會晤，身兼黨主席的副總統賴清德是否有機會到美國交流兩岸政策？前綠委郭正亮回應，國安會秘書長顧立雄日前去了美國華府近郊的維吉尼亞州AIT總部，賴清德也有可能比照顧立雄去AIT總部，時間點則是落在7、8月。

郭正亮8日晚間在網路節目《下班瀚你聊》中表示，美國的政治分量是有排序的，華盛頓之後是紐約，蔡英文4月訪美不是在華盛頓也不是在紐約，而是故意安排在洛杉磯，其中原因有部分也是在做給中國大陸看。

「不過，賴清德身為民進黨可能的總統候選人，他難道不去華盛頓或紐約嗎？」郭正亮推測，賴清德也許有可能會到比洛杉磯更高的地方去，然後與美國的官員見面，因為過去沒有人不是去華盛頓與紐約面試。再者，美國擺明要支持民進黨，給賴清德的待遇如果是到洛杉磯那能看嗎？

主持人黃暐瀚補充，前總統馬英九擔任政務委員時，雖然沒有到美國在台協會（AIT）或國務院，但還是有在國務院附近的飯店見亞太助卿。而郭正亮也分析，事實上2018年美國通過《台灣旅行法》後，就放寬了台灣官員的訪問限制，顧立雄日前也去了AIT總部，所以賴清德也有可能比照顧立雄去AIT總部，時間點則是落在7、8月。