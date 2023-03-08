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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨最缺「這種人」　郭正亮讚賴清德：絕地逢生、逆境中復活

▲副總統賴清德出席潘孟安新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於2024總統大選佈局，國民黨除了呼聲最高的新北市長侯友宜，鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫也被外界視為可能人選之一。不過，面對藍營目前懸而未定的情勢，前民進黨立委郭正亮8日表示，國民黨最缺的就是副總統賴清德那種拚命、絕地逢生的態度，賴清德被總統蔡英文打壓後，還能在逆境中復活，但國民黨哪有這種人？有的人碰到逆境就說要回去當老闆了，不理了。

郭正亮在節目《下班瀚你聊》中說，國民黨最缺的就是賴清德那種拚命、絕地逢生的態度，因為賴清德本來台獨理念就很強，政治就是他的生命，這局沒有就沒有了。民進黨事實上很多這樣的人，他本來是穿草鞋的，一路打拚到這裡，眼看離終點只有一條河，所以就豁出去了。

針對前立委蔡正元之前說賴清德耐打，郭正亮說，賴清德被蔡英文打壓後，還可以磨到變成副手，這要有很大的使命與意志力在支撐，你國民黨有這種人嗎？侯友宜不算被朱立倫打壓，算是活得順順的，只是他與朱之間關係沒有很好而已。但蔡英文是真的在打壓賴清德，前總統陳水扁還讓前副總統呂秀蓮去搞人權，但賴清德卻沒有被蔡英文交付任何任務，連蔡身邊的大臣也都沒有人敢跟他接觸。

郭正亮說明，賴清德能屈能伸，在逆境中可以復活，但國民黨哪有這種人？國民黨有的人碰到逆境，就說「我要回去當老闆了，不理了。」簡單來說，賴清德就是把政治當作一生的志業，為了台灣要拚死拚活、一生懸命。

反觀先前表態想重返國民黨參選2024總統大選的郭台銘，郭正亮認為，郭台銘只要受到挫折或壓力他就退了，因為他沒有把政治當作使命。若他真的把政治當作志業，雖然看起來不會贏，但一副要跟人家同歸於盡的樣子，人家就會怕了。

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郭正亮賴清德蔡英文

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