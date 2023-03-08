全球最暢銷手機Top 10公開！蘋果佔據8席位

▲iPhone 13 系列為去年暢銷機型。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

根據調查公司 Counterpoint Research 的全球每月手機型號銷售報告， 在2022年 10 大最暢銷智慧手機名單中，蘋果佔據八席，剩下的兩個位置被三星占據。而前 10 名榜單佔據了全球智慧手機總銷量的 19%，與 2021 年持平。

蘋果的 iPhone 13 系列是 2022 年最暢銷的手機，佔 iPhone 銷量的 28%。也是中國、美國、英國、德國和法國等主要市場最暢銷的智慧手機。此外，從 2021 年 9 月發佈到 2022 年 8 月，iPhone 13 一直佔據每月銷量第一。

▲2022年暢銷手機榜單。（圖／取自counterpointresearch）

iPhone 14 系列發布後的降價進一步推動了 iPhone 13 在發展中市場的銷量。iPhone 13 的銷量是 iPhone 13 Pro Max 的兩倍， iPhone 13 Pro Max 是 2022 年第二暢銷的智慧手機。

除了蘋果陣營之外，唯二上榜的安卓手機都來自於三星，入門級機型 Galaxy A13 和 Galaxy A03，這兩款機型是唯一上榜的 LTE 智慧手機。與 iPhone 相比，這些型號的區域貢獻分佈更為均勻。

Galaxy A13 與其前身一樣，以其價格提供有吸引力的規格，繼續表現良好，拉丁美洲、印度等區域，對其銷售額貢獻最大。Galaxy A03 是名單上最便宜的智慧手機，這款手機在 中東和非洲等發展中地區表現良好。