疫苗採購是防疫最大「挫敗」？　蘇巧慧稱莊人祥用詞失當

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，今年中有望恢復正常生活，但疾管署長莊人祥日前接受媒體專訪時，坦言防疫最大挫敗在於疫苗採購，衛福部長薛瑞元也表示「十分認同」。不過，面對立委蘇巧慧詢問「挫折」與「挫敗」差異，莊人祥也改口用詞失當，自己想表達的應該是「挫折」，礙於保密協定對於謠言無法積極澄清。

莊人祥接受媒體專訪時提到，疫苗採購被批評「採購不利、故意擋民間採購疫苗」，自己擔任指揮中心發言人卻有苦說不出，「經歷這場挫敗，未來將更積極面對媒體、民眾澄清謠言。」此番言論引發爭議。

蘇巧慧在質詢先提到，「挫折、挫敗」這兩個字一樣嗎？薛瑞元回應，「挫折是心理上的不舒服，挫敗是自己認為是失敗。」蘇巧慧進一步詢問，「那你認為莊人祥接受專訪的爭議是什麼？」薛瑞元回應，「我認為是挫折」。

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蘇巧慧提點莊人祥媒體語言不對，明明是面對假訊息鋪天蓋地，一人獨力難擋，卻被媒體下標防疫最大挫敗是疫苗採購，「到下午或明天就變成你的挫敗了。」

莊人祥也聽聞後重申己意，「在疫苗採購當中，有很多假訊息充斥，但礙於保密協定，無法盡力敞開說明，這邊覺得非常挫折。」也謝謝蘇巧慧的指教。

薛瑞元今上午在會前接受媒體堵訪，對莊人祥接受媒體專訪所言疫苗採購「有苦說不出」表示認同，他坦言，中間有許多訊息都被扭曲了，但因為涉及保密協定，能為自己辯護的空間並不大。他也說明輕症免隔離的上路規劃，雖然目前幼童追加劑僅接種2成多，但還是會依照整體疫情、國人健康和社會經濟復甦通盤檢討，暫時維持3月解封評估。