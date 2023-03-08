國小女兒目擊導護媽媽被撞飛成植物人　司機闖紅燈未賠償加重判刑

記者柯沛辰／綜合報導

高雄鳳翔國中一名梁姓女老師2021年12月在馬路擔任導護媽媽，遭林姓男子開車闖紅燈撞擊，導致腦部受傷，永久失能，形同植物人，至今仍癱瘓臥床。法院一審依過失傷害判刑1年6個月，但檢方不服上訴。高雄高分院審理後，近日改判2年2個月，全案仍可上訴。

根據判決書，林男是水果行司機，2021年12月1日上午7點多開車行經鳳山區保南二路、保義街口時，違規跨越雙黃線又闖紅燈，撞上正在引導學童過馬路的梁姓女老師，導致梁女呼吸衰竭、頭部外傷併顱骨骨折、右側腦內出血、硬膜上出血及硬膜下出血、四肢擦挫傷。

▲林男闖紅燈撞上梁姓女老師。（圖／記者吳世龍翻攝）

梁女送醫搶救後，仍因腦傷造成四肢機能永久喪失、中樞神經系統機能極度障礙，造成終生無法言語、無法咀嚼，沒有認知能力，往後呼吸需依賴氣管造廔口，不能從事任何工作，連生活起居都需要專人周密照顧。

林男到案後表示，他趕著上班，沒看到交通號誌跟導護老師，所以才沒煞車。檢方複訊後，依過失傷害罪起訴。高雄地院審理時認為，林男肇事後，主動向前來處理的警員坦承肇事，符合自首減刑要件，因此去年判處1年6個月。

▲梁女母親、女兒目擊車禍畫面，留下一輩子陰影。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

不過，車禍發生時，梁女母親剛好載小學一年級的孫女（梁女么女）上學，2人共同目擊梁女被撞飛，當場嚇到不知所措。事後，么女留下心理創傷，事隔1年多仍不敢到醫院探望母親。

檢方認為量刑過輕，上訴高雄高分院。法官審理後，認為林男案發前違規跨越雙黃線，還在路口闖紅燈，造成梁姓女老師腦傷癱瘓，還差點撞上3名學童，至今卻未賠償梁女家屬一毛錢，因此近日改判2年2個月，全案仍可上訴。