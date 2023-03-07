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快訊／官網深夜突更新！　iPhone 14系列「全新黃色」這天開賣

▲黃色iPhone。（圖／翻攝自《MacRumors》官網）。

▲先前爆料的黃色iPhone即將在台開賣。（圖／翻攝自《MacRumors》官網）。

記者王致凱／綜合報導

蘋果公司7日晚間在官網宣布，推出全新色iPhone 14和iPhone 14 Plus的黃色版本，並且將於3月10日晚間9時起開放預購、14日正式在台開賣。根據官網，黃色容量版本同為128GB、256GB和512GB，售價iPhone 14最低27900元起，iPhone 14 Plus最低31900元起。

蘋果以往習慣在每年3月或4月的春季發表會上推出當年全新色系iPhone手機，例如2021年就推出紫色系iPhone 12、iPhone 12 mini，2022年則是綠色iPhone 13系列和松嶺青色的iPhone 13 Pro系列。

然而與往年不同，今年3月迄今還沒有任何正式邀請函訊息。儘管如此，外媒仍早已爆料3月份蘋果將為iPhone 14、iPhone 14 Plus推出全新黃色款式。

國外科技網站《Macworld》認為，蘋果今年跳過春季發表會，可能與蘋果的混合實境裝置「Mixed-reality headset」無法來得及在3月份或4月份推出有關。分析認為，混合實境裝置可能在6月份的WWDC發表，或者推遲到秋季與iPhone 15一同發表。

▼蘋果官網更新iPhone 14新色即將開賣。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼蘋果官網更新，iPhone 14新色即將開賣。（圖／翻攝蘋果官網）

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