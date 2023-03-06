外媒爆iPhone 15 Pro螢幕邊框實體照！　全機型標配動態島

▲iPhone 15 Pro螢幕邊框變更窄。（圖／翻攝自MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

中國影音網站近日流出iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max螢幕邊框樣貌，外媒報導指出，這些影片似乎證實了 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 螢幕周圍的邊框比上一代更薄，但標準的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 邊框似乎沒有任何明顯的變化。

外媒MacRumors指出，所有四款 iPhone 15 機型的邊框預計也將圍繞邊緣略微彎曲，類似於 iPhone 11 系列。

這些影片似乎還證實了動態島將應用至四款 iPhone 15 型號，代表著蘋果高端 iPhone 機型的瀏海要劃下句點。

ShrimpApplePro 則表示，他們能夠通過消息來源，確認前玻璃面板是 iPhone 15 系列的原裝零件。

由於螢幕周圍的邊框更薄，iPhone 15 Pro 型號可能具有與 Apple Watch Series 7 和 Series 8 相似的外觀。有傳言稱 Pro 型號還將採用鈦合金框架而不是不銹鋼。

外媒預計蘋果將像往常一樣在 9 月宣布其下一代 iPhone 系列。