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蘋果iPhone 14春季神秘新色曝光！　傳新品活動下周登場

▲蘋果iPhone 14傳出將有春季神秘新色登場。（圖／翻攝自《MacRumors》官網）

▲蘋果iPhone 14傳出將有春季神秘新色登場。（圖／翻攝自《MacRumors》官網）

記者林淑慧／台北報導

蘋果公司慣例常在春季推出iPhone新色搶市，外媒《MacRumors》引述消息來源指出，蘋果可望於下周舉行新品活動，會中將曝光iPhone 14的春季神秘新色，據稱是偏暗的黃色調，吸引果粉高度關注。

外媒《MacRumors》指出，蘋果經常在春季推出新的iPhone顏色，以利於產品週期的中途提升銷量。去年3月，蘋果為 iPhone 13和iPhone 13 mini推出了新的綠色，並為 iPhone 13 Pro機型推出了新的阿爾卑斯綠色。2021年 4 月，蘋果則是推出了紫色的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini。

業界也傳出蘋果公關團隊計劃於下周舉行產品發佈會，由於蘋果於去年3月8日發布了 iPhone 13系列的新綠色，因此業界也盛傳蘋果下周的產品發佈會，極有可能與即將發布的iPhone新配色有關，但截至目前為止，官方對於產品發布會的主題尚未定案。

另外，蘋果手機仍在全球智慧型手機市場具有利基。依據MWC GSMA官網公布名單，今年年度最佳智慧手機共有五款手機入圍，包含蘋果iPhone 14 Pro 、三星Galaxy Z Fold 4摺疊機、三星旗艦機Galaxy S22 Ultra、Google Pixel 7 Pro、以及英國手機品牌Nothing Phone 1。

MWC最佳智慧型手機這項獎項以設備傑出的性能、創新和領導力評比，由全球領先的獨立分析師、記者，對2022年1月至12月間上市的智慧型手機做評估。最終評選結果揭曉，本屆由蘋果的iPhone 14 Pro，奪下「最佳智慧型手機」殊榮。

ET快訊
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