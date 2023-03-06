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iPhone「SOS緊急服務」救了他！　人車摔進河中幸運獲救

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛州一名38歲男子日前自駕出車禍，整車翻倒在陰暗的運河之中，此時幸運男子的手機啟動SOS緊急服務，當地警方接獲通報後循著資訊前往車禍地點，成功將人救出。

▲警方接獲iPhone的SOS緊急服務通報，前往現場順利救人。（圖／翻攝臉書「Martin County Sheriff`s Office」）

▲警方接獲iPhone的SOS緊急服務通報，前往現場順利救人。（圖／翻攝臉書「Martin County Sheriff`s Office」）

佛州馬丁郡（Martin County）警長辦公室2日發布影片，該名38歲男子於1日凌晨1時許開車在路上，為了躲避衝出的野生動物卻連人帶車栽進運河中。巨大的撞擊力道立即啟動了iPhone的SOS緊急服務，並自動將失事地點的經緯度傳給警方。

▲蘋果衛星SOS功能即將正式上線。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 14手機還有衛星SOS功能。（圖／取自MacRumors）

警方獲報後趕抵現場，員警身上的密錄器錄下男子求救的聲音。警方邊安撫男子邊走進運河中即刻展開救援行動，最終將人成功救出。

警方這次和iPhone的SOS功能合作圓滿達成，網友也紛紛讚嘆，「你們真的太棒了」、「這就是英雄」。也有不少網友討論起iPhone的SOS功能，一名網友指出，除了iPhone內建的功能外，也有專門的APP提供同樣服務，能在偵測到緊急情況時發出求救，可以保護想確保自身安全卻拿較舊手機的用戶。

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