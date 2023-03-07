　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八哥鳥糞轟炸停車場！半夜狂叫「不讓你睡」　民代建議換矮樹

記者許權毅／台中報導

台中市大里區立元停車場周圍長期飽受八哥鳥糞轟炸，民眾的愛車上頭沾滿鳥糞，甚至有人拔牌棄車，讓住戶苦不堪言，停車場管理員先前也透露「問題很難解決」，曾請農業局前來會勘，修剪樹木，始終治標不治本。今日民眾黨議員江和樹與建設局會勘，江建議「把高樹改矮樹」，避免八哥棲息。台中市府建設局表示，已請大里區公所提報人行道暨植栽改善計畫送市府，將由建設局景觀委員會審查後，公所辦理後續改善。

▲▼台中大里一處停車場遭鳥糞轟炸至少6年。（圖／記者許權毅攝）

▲台中大里立元停車場遭八哥鳥糞轟炸長達6年，市府跟民代都在想辦法解決。（圖／記者許權毅攝）

立元停車場位在立元路與立中街口，一旁就是頭汴坑溪，正好讓外來的八哥鳥有了良好的棲息環境，白天八哥就到溪旁覓食，傍晚就紛紛回到停車場周圍的樹上，除了鳥糞轟炸，噪音更是不間斷，讓許多車主就不敢停在此處，居民也被吵到受不了。

▲▼該停車場樹木許多都遭到修剪，避免鳥群停留，但始終是治標不治本。（圖／記者許權毅攝）

停車場人員透露，農業局、里長曾前往會勘，但外來種造成的環境問題難以解決，只能由相關局處來修剪樹木，且不能夠常常修剪，加上鳥群來去自如，始終是治標不治本，管理人員只能加強清掃，當然也多少影響生意。

▲八哥鳥日出而作、日落而息，多在頭汴坑溪覓食。（圖／記者許權毅攝）

江和樹指出，該處的八哥鳥恐怕有成千上萬隻，最早曾凌晨3點多開始叫，傍晚時分更是像「國家音樂廳」，而讓鳥群越來越多的原因就是有溪畔能覓食，但鳥群也是生命，建議市府相關單位樹木矮化，是否讓八哥轉移別處，自然有驅趕的效果？可行性要交由市府評估。江也表示，該路段的樹原本預計會是綠蔭大道，但都被修剪「斷手斷腳」，也同樣相當可憐。

台中市政府建設局養工處回應，大里區立元路和立中街口行道樹因鳥類棲息聚集，造成鳥糞、鳥鳴聲影響居民生活品質，此處街口屬區管道路，對於議員建議透過樹木矮化，讓鳥類轉移至山區棲息，建設局已請大里區公所提報人行道暨植栽改善計畫送市府，將由建設局景觀委員會審查後，公所辦理後續改善。

民政局補充說明，大里區公所日前已向交通局申請經費，進行立元停車場內樹木移植改植灌木計畫。此外，周邊道路行道樹部分，也將於3月31日前提報人行道暨植栽改善計畫送建設局景觀委員會審查。

ET快訊
星宇飛大阪「3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發
台灣「人均所得」首度超越南韓！　背後原因曝
2天噴6萬9！阿里山英迪格實景開箱　望出去「1魔王景象」超礙
韓邪教主「不帥卻能吃到上百正妹」？　網揭5關鍵：人性弱點
快訊／高雄5車撞一團！　轎車遭2大車包夾
摔死3月大男嬰　狠夫妻「裝垃圾袋」棄屍竹子湖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林「鬼切超人」！外側左轉打方向燈就切　下秒慘被小貨車撞飛

假網拍假投資...虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足超吸睛

嘉義男臨櫃匯120萬「買布料」　警苦勸：這是詐騙...他終於信了

「紅富海」第5拍！名錶奇石藝品上陣　85件拍出450萬...全還被害人

宜蘭男西進大陸與妻疏離　兒嘆「向鄰居借爸爸」拍全家福

「D奶女神」舒子晨遭爆找黑衣人談解約　怒告誹謗無罪確定

駕駛恍神闖紅燈！撞飛導護女老師「終身癱瘓」　二審判更重

八哥鳥糞轟炸停車場！半夜狂叫「不讓你睡」　民代建議換矮樹

快訊／高雄5車撞一團！　被2大車包夾...自小客慘變「夾心鐵餅」

新長發88號漁船翻覆！船內尋獲1遺體　海委會證實台籍船長罹難

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

雲林「鬼切超人」！外側左轉打方向燈就切　下秒慘被小貨車撞飛

假網拍假投資...虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足超吸睛

嘉義男臨櫃匯120萬「買布料」　警苦勸：這是詐騙...他終於信了

「紅富海」第5拍！名錶奇石藝品上陣　85件拍出450萬...全還被害人

宜蘭男西進大陸與妻疏離　兒嘆「向鄰居借爸爸」拍全家福

「D奶女神」舒子晨遭爆找黑衣人談解約　怒告誹謗無罪確定

駕駛恍神闖紅燈！撞飛導護女老師「終身癱瘓」　二審判更重

八哥鳥糞轟炸停車場！半夜狂叫「不讓你睡」　民代建議換矮樹

快訊／高雄5車撞一團！　被2大車包夾...自小客慘變「夾心鐵餅」

新長發88號漁船翻覆！船內尋獲1遺體　海委會證實台籍船長罹難

雲林「鬼切超人」！外側左轉打方向燈就切　下秒慘被小貨車撞飛

周杰倫「突被周星馳TAG約見面」！　驚喜喊：太屌了…8萬網嗨爆

熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

與房東同住！月租4000元包水電　妹子「2條件曝光」還有吃有玩

看著王建民長大卻跑壘受傷　李維拉大嘆「投手根本不該跑壘」

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

假網拍假投資...虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足超吸睛

怒丟「一大捆鈔票」猛砸前男友！　她被控家暴結局曝光

小甜甜傳簽字離婚了！　曾控「宋晉賢家暴」正式結束2年婚姻

周湯豪宣布6月幹大事！　釣出「重量級女神」嗨喊：太炸了

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

社會熱門新聞

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

鄭明析涉性侵百名台大政大女　通緝至2027年

快訊／北投死亡車禍！騎士倒地遭砂石車輾斃

10屁孩「徒手轉動」鏡頭自拍　阿管處要找人

荒山亮遭控性侵　警證實接獲報案

即／高雄5車撞一團！　自小客慘變「夾心鐵餅」

南警執勤看《火影》爆案外案！女警涉洩密遭押

死囚陳憶隆求再審遭駁回　

天兵女「三進三退」困停車場　防撞桿也斷了

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵5公里

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

女警涉洩密被押　台南五分局：立即報請停職

更多熱門

相關新聞

八軍團士官酒駕撞賓士烏龜翻闖禍

八軍團士官酒駕撞賓士烏龜翻闖禍

高雄一名洪姓男子（26歲）2月24日凌晨2時許，駕車行經光華路、苓雅一路口時，不慎撞及停在路邊的賓士車和機車後，洪男的轎車整台烏龜翻躺在路中央，所幸只受到輕傷，不過警方到場前，洪男竟還試圖跑到一旁的海產店準備喝啤酒，被警方及時發現制止，洪男酒測後酒測值高達0.81毫克，而且洪男竟還是八軍團的士官，警方在訊後依法移送。

馬鈴薯大馬路滿地滾　警民合作迅速排除

馬鈴薯大馬路滿地滾　警民合作迅速排除

空氣槍狂轟　淡水6處輕軌站+公車站亭玻璃裂了

空氣槍狂轟　淡水6處輕軌站+公車站亭玻璃裂了

路人平交道大鬧20分鐘！台鐵3列車嚴重誤點

路人平交道大鬧20分鐘！台鐵3列車嚴重誤點

國際郵輪再進基隆港　民眾搶拍「雙輪會」

國際郵輪再進基隆港　民眾搶拍「雙輪會」

關鍵字：

台中大里八哥停車場鳥糞影音

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面