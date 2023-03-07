八哥鳥糞轟炸停車場！半夜狂叫「不讓你睡」　民代建議換矮樹

記者許權毅／台中報導

台中市大里區立元停車場周圍長期飽受八哥鳥糞轟炸，民眾的愛車上頭沾滿鳥糞，甚至有人拔牌棄車，讓住戶苦不堪言，停車場管理員先前也透露「問題很難解決」，曾請農業局前來會勘，修剪樹木，始終治標不治本。今日民眾黨議員江和樹與建設局會勘，江建議「把高樹改矮樹」，避免八哥棲息。台中市府建設局表示，已請大里區公所提報人行道暨植栽改善計畫送市府，將由建設局景觀委員會審查後，公所辦理後續改善。

▲台中大里立元停車場遭八哥鳥糞轟炸長達6年，市府跟民代都在想辦法解決。（圖／記者許權毅攝）



立元停車場位在立元路與立中街口，一旁就是頭汴坑溪，正好讓外來的八哥鳥有了良好的棲息環境，白天八哥就到溪旁覓食，傍晚就紛紛回到停車場周圍的樹上，除了鳥糞轟炸，噪音更是不間斷，讓許多車主就不敢停在此處，居民也被吵到受不了。

▲▼該停車場樹木許多都遭到修剪，避免鳥群停留，但始終是治標不治本。（圖／記者許權毅攝）

停車場人員透露，農業局、里長曾前往會勘，但外來種造成的環境問題難以解決，只能由相關局處來修剪樹木，且不能夠常常修剪，加上鳥群來去自如，始終是治標不治本，管理人員只能加強清掃，當然也多少影響生意。

▲八哥鳥日出而作、日落而息，多在頭汴坑溪覓食。（圖／記者許權毅攝）

江和樹指出，該處的八哥鳥恐怕有成千上萬隻，最早曾凌晨3點多開始叫，傍晚時分更是像「國家音樂廳」，而讓鳥群越來越多的原因就是有溪畔能覓食，但鳥群也是生命，建議市府相關單位樹木矮化，是否讓八哥轉移別處，自然有驅趕的效果？可行性要交由市府評估。江也表示，該路段的樹原本預計會是綠蔭大道，但都被修剪「斷手斷腳」，也同樣相當可憐。

台中市政府建設局養工處回應，大里區立元路和立中街口行道樹因鳥類棲息聚集，造成鳥糞、鳥鳴聲影響居民生活品質，此處街口屬區管道路，對於議員建議透過樹木矮化，讓鳥類轉移至山區棲息，建設局已請大里區公所提報人行道暨植栽改善計畫送市府，將由建設局景觀委員會審查後，公所辦理後續改善。

民政局補充說明，大里區公所日前已向交通局申請經費，進行立元停車場內樹木移植改植灌木計畫。此外，周邊道路行道樹部分，也將於3月31日前提報人行道暨植栽改善計畫送建設局景觀委員會審查。