快訊／金融時報：蔡英文將在美國會面麥卡錫！　在雷根圖書館演說

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者曾羿翔／綜合外電



美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出計畫在春季訪台的消息，但金融時報6日揭露，麥卡錫與蔡英文決定在美國加州會晤，蔡英文也將在加州的雷根圖書館進行演說。

英國金融時報（Financial Times）的報導指出，麥卡錫計畫在4月初會晤台灣總統蔡英文，地點在加州而不是台北，以避免前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台時共軍大動作回應的情況再次上演。



目前麥卡錫辦公室針對此事未做出評論。雷根總統基金會暨研究所則證實有邀請蔡英文。

▼ 美國聯邦眾議院議長麥卡錫。（圖／路透）



金融時報引述了台灣資深官員與消息人士的說法，台灣已與麥卡錫團隊對於會唔進行安排，並溝通與北京相關的情報。蔡英文接受邀請，預計在4月初前往中美洲期間，在紐約與加州停留，並前往加州的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）。

共和黨籍的麥卡錫1月就任聯邦眾議院議長，在去年8月時曾說有意在當選議長後訪問台灣，如今與蔡英文雙方決定改為在美國加州進行會唔，以避免刺激北京當局。事實上，蔡英文在2018年時就曾造訪雷根圖書館但未發表正式演說。