憂馬祖軍紀鬆了　退將揭「沙灘抱怨文」後果：明寫解放軍解放莒光？

▲疑馬祖官兵在沙灘上留字抱怨沒肉吃。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

馬祖疑似有駐防官兵在沙灘寫下，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字，引來各界關注。對此，退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員于北辰分析，一定是資源分配不均，像是長官有肉、老百姓有肉，基層兵卻沒有，才產生落差，造成不滿；不過，要是真的全島都沒肉，讓國軍跑到海邊寫字，那代表軍紀出問題，「今天可以寫沒肉吃，明天就寫解放軍解放莒光，那怎麼辦？」

于北辰在《新聞面對面》說，他在馬祖待過，曾因為賀伯颱風，超過半個月以上斷運，連罐頭都快吃完，可沒有人抱怨，所以這事有幾個面向檢討，首先，莒光這些軍官指揮官做了什麼處理？沒有肉是只有兵沒肉吃嗎？長官有沒有肉吃？老百姓有沒有肉吃？如果全島都沒肉吃，沒人會叫，國防部長邱國正應該要查。

于北辰表示，第二，馬祖開放戰地政務後，運補的冷凍船都是簽約的，他沒有別的辦法運過去嗎？為什麼要國軍派C-130？約簽假的嗎？要不要索賠？

最後，于北辰提到，如果全島都沒肉，那這些字可能是老百姓寫的，因為阿兵哥怎麼有辦法到海灘邊寫那麼大的字？以前他在服役，一去海邊馬上哨所就吹哨叫阿兵哥離開，如今若真是阿兵哥寫字，還寫在潮水碰不到的地方，是不是莒光指揮部鬆了？這不是沒有肉吃的問題，是紀律問題，根本是軍紀廢弛，因為沒肉吃就造反？馬祖大多是志願役士兵，有沒有同島一命？因為沒肉吃就寫字，「我寧可相信是有心人士寫的，破壞軍情，這不單純，國防部不要以為給了肉就沒事」。