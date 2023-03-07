21歲足球後衛「比賽中猝死」　後退3步倒地亡！最後身影曝光

▲21歲足球後衛西拉（Moustapha Sylla）在賽場上倒地不起。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合外電報導

西非國家象牙海岸（Ivory Coast）5日發生遺憾事件，21歲足球後衛西拉（Moustapha Sylla）比賽到一半，突然踉蹌退了3步倒地不起，儘管立刻送醫卻仍宣告不治。他重摔在地的畫面被鏡頭拍下，令人不勝唏噓。

綜合外媒報導，西拉服役的阿必尚賽車俱樂部（Racing Club Abidjan）對陣足球俱樂部SOL FC，在象牙海岸最大都市阿必尚（Abidjan）的羅伯特尚普魯體育館（Robert Champroux Stadium）一較高下。

未料，西拉無預警倒地，把隊友及對手都嚇壞了，比賽也立刻暫停。不過，他被抬下場後，裁判決定繼續賽事。最終，阿必尚賽車俱樂部以「3：1」成績獲勝。

Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d'Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 ???????? face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s'est effondré en plein match (voir vidéo ). Il a succombé à un arrêt cardiaque. #CIV225 pic.twitter.com/87sucS1gwr — LSI AFRICA (@lsiafrica) March 5, 2023



▲西拉猝逝，年僅21歲。（圖／翻攝推特）

阿必尚賽車俱樂部主席西塞（Logossina Cisse）事後證實，去年9月入隊的西拉在送醫途中去世。球隊也在推特發文，向家屬表達哀悼之意，「我們的後衛西拉今晚在球場上因病去世。管理階層向他的家屬表示誠摯哀悼」、「安息吧，雄獅。」

阿必尚賽車俱樂部也透露，西拉的葬禮將於6日舉行。儘管球隊及象牙海岸足聯都沒有透露西拉死因，但多則報導指出，他是心臟病發不治。