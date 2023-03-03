普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲判刑4年6月定讞

▲普悠瑪出軌造成18死慘案，司機員尤振仲遭判刑定讞。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年的台鐵普悠瑪號出軌意外，造成18死的慘劇。列車駕駛員尤振仲因誤判動力而擅自關閉列車自動防護系統（ATP），之後也未再重啟ATP，最後超速撞進車站，造成慘案。一二審均將他判刑4年6月，案經上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

這起意外發生於2018年10月21日下午近5點左右，當時台鐵宜蘭線由樹林開往台東的6432次普悠瑪自強號列車，在經過蘇澳鎮新馬車站時，列車以超過速限（75km/h）的速度（141km/h）進入半徑306公尺的新馬站彎道，導致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌，並向左側傾覆，第2至8節車廂也相繼出軌，車廂擠在一起並扭曲呈「W」字形，最後造成18死251傷的慘劇。

事發後檢方進行調查，認為司機員尤振仲雖在事發前發現列車異常並進行回報；但他在未經允許下就貿然關閉ATP，最後超速進站引發意外。檢方因此對司尤振仲，以及時任台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽3人，依照「過失致死罪」提起公訴。一審宜蘭地院審理後，將尤振仲重判有期徒刑4年6月；至於柳燦煌、吳榮欽2人則獲判無罪。

案件上訴二審，高等法院審理期間，尤振仲否認犯罪，辯稱列車上有加裝ATP，也有遠端監視系統，他不斷與調度員回報，怎麼會「貿然」關閉ATP？至於檢方指控超速的部分，他回答「列車一直是故障的，速度根本起不來，何來超速之有？」

不過高等法院調查後，發現尤男在事發當天下午2點多，就因誤判動力切斷而擅自關閉ATP；並且到列車出軌後，他還是沒有重啟ATP。此外，根據行車紀錄器、車站監視器，以及事後的鑑定報告，均認定尤男在進入速限75km/h的蘇澳鎮新馬車站，因前方有半徑306公尺的新馬站彎道，應該要減速進入，但他仍以超速的141km/h衝進，才會釀成災害，確實具有過失，應該負責。最後高院仍將他判處有期徒刑4年6月，其他2人仍無罪。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。