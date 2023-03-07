4生肖注意！　「小人來襲」月份曝光

▲您身邊有小人嗎？（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

人緣危機！塔羅牌老師艾菲爾分享，今年上半年生肖「兔、虎、豬、羊」犯小人，以及要注意小人的農曆月份。

第四名：生肖羊

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上半年的生肖羊特別引人注目，遭人眼紅的主要原因，就是才華過於洋溢、奔放、搶眼，而遭到身邊小人的妒忌，一有機會就想搬弄你的是非，挑撥離間，讓你感到無奈，在一片看似順風順水的事業推展中，埋下的這些阻礙，多少會影響職場運勢。

「明槍易躲，暗箭難防」，往前衝刺的同時，也要多加注意，別留下把柄，落人口舌。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：4月、6月。

第三名：生肖豬

上半年的生肖豬在職場上可能會受盡委屈，主要是誤信小人讒言而揹黑鍋。平時就容易相信別人的你，特別容易被別人再三遊說，而信服小道消息。

一旦收集到過多的錯誤資訊後，就做出錯誤的判斷，或介入不必要的紛爭，進而導致嚴重的金錢損失，百口莫辯、苦楚自吞，不可不防。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：4月、5月。

第二名：生肖虎

生肖虎上半年整體運勢偏弱，導致氣場不足，特別容易被人欺負，被身旁的人瞧不起！「虎落平陽被犬欺」的敘述，正是貼切描述此時此刻的你。

有可能是換到一個新的單位，被視為新手，或接手一個並不這麽熟悉的新工作，又或者遇到趾高氣昂的新主管，對方散發著強大的氣勢，情勢所逼，寄人籬下的你，就只能成為小媳婦被人欺負。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：4月。

第一名：生肖兔

上半年的生肖兔小伙伴，在職場上可能要習慣一下「懷才不遇、蓄意刁難、被潑冷水」的感受。你本身是富有夢想、才華的，對新的一年必然也有很好的企圖心、有很多的計劃，但這些夢想在上半年並沒有辦法得到好的舞台發揮。

工作中主要是領導聽信流言，而把你打入冷宮。你提出新的想法見解、工作方案時也受刁難，上半年你就好好蟄伏、蹲著，安撫好主管身邊的紅人，等待下半年時機一躍龍門。

上半年要小心小人來犯的農曆月份：2、3、4月。