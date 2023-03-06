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WeMo版圖再擴大！今上架「現代IONIQ 5 EV400」搶翻天滿單到月底

▲▼共享運具服務WeMo Scooter (以下簡稱WeMo) 即日起於WeMo App正式上架市面上一台難求的Hyundai IONIQ 5 EV400車款。（圖／WeMo）

▲共享運具服務WeMo Scooter (以下簡稱WeMo) 即日起於WeMo App正式上架市面上一台難求的Hyundai IONIQ 5 EV400車款。（圖／WeMo）

記者李宜秦／台北報導

共享運具服務WeMo Scooter (以下簡稱WeMo) 即日起於WeMo App正式上架市面上一台難求的Hyundai IONIQ 5 EV400車款，提供消費者一鍵預約、點選租車，並陸續開放全臺六都加四縣市供民眾透過WeMo App開啟『RenTour 旅途』進行車輛租借服務，目前Hyundai IONIQ 5 EV400車款一上架後，已被預約一空滿至月底。

WeMo表示，此為WeMo RenTour與知名業者小馬租車合作共同提供服務，今日正式於平台上線啟用，並陸續開放全臺六都（臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市）加四縣市（新竹市、新竹縣、彰化縣、花蓮縣）供民眾透過WeMo App開啟『RenTour 旅途』進行車輛租借服務。

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▲▼共享運具服務WeMo Scooter (以下簡稱WeMo) 即日起於WeMo App正式上架市面上一台難求的Hyundai IONIQ 5 EV400車款。（圖／WeMo）

▲WeMo RenTour 旅途App畫面操作示意。（圖／WeMo）

WeMo 2022年第三季強勢推出子品牌『WeMo RenTour 旅途』，提供跨二輪、四輪運具服務，橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，為臺灣首創以智慧車聯網技術整合跨運具與租賃品牌的共享運具服務平台，並陸續與各大租車品牌合作。

WeMo Scooter 執行長劉于遜表示，預計在今年第二季陸續增 Tesla、KIA、TOYOTA、NISSAN、HONDA 等百輛汽車上線『RenTour 旅途』平台供民眾租借，只要打開 WeMo App，二輪、四輪都可彈性租借不受限。

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