狂！共享機車單趟最多騎58公里　WeMo推回顧《軌跡》贈百萬獎品

▲WeMo Scooter。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

累積創下逾1億騎乘公里數的共享機車WeMo Scooter分析百萬用戶，發現今年度創下單趟騎乘最多公里數維58公里，WeMo即日推出「WeMo Scooter 2022年度回顧活動」，另註冊加入WeMo PAS，加贈一趟騎乘20分鐘免費等優惠，還可抽北海道來回機票。

WeMo今年深入學生族群作服務開發，平均每3.13位大學生，就有1人騎乘過WeMo。根據統計，WeMo用戶使用習慣中，雙北與高雄最受用戶喜愛前往之熱門十大區域，包括台北市東區商圈與地下街、中山北路婚紗街，與新北市永和區樂華夜市、淡江大學海事博物館，以及高雄市左營高鐵站、新崛江商圈，等各大商場與知名景點，除日常通勤外，也是南北往返的旅行轉乘運具。

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另分析逾百萬用戶中就有超過60%的會員使用過租還站，前五大熱門場為，台北市臺北文創大樓站、台北市威秀A17站、高雄市左營高鐵站、台北市信義101站、新北市板橋麗寶百貨站最熱門，另也發現2022年度創下單趟最高騎乘公里數為58公里，該里程換算下來，騎乘旅途幾乎可一路從台北 101->台北故宮->寧夏夜市->永和樂華夜市->淡江大學。

▲WeMo。（圖／WeMo提供）

WeMo也推出「2022年度回顧活動」，探索今年總騎乘《軌跡》，並透過趣味道具玩心理測驗，登入活動後人人皆有獎，總獎項共價值逾百萬，獎項包含全家咖啡、騎乘券、免起步價券外，還有 LINE POINTS 點數。

此外，WeMo也推出直接註冊加入WeMo PASS送好禮，現行WeMo周三、周六會員日加入WeMo PASS訂閱制服務，除了可享用戶基本三大權益，包括每月前三趟騎乘20分鐘免費、3分鐘騎乘準備外，還可累計趟次即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘任務優惠好康，再加贈一趟騎乘20分鐘免費，另還加碼抽北海道來回機票。