校園防疫鬆綁！彰化縣教育處發76.8萬片　這3類學生戴口罩　　　

▲彰化縣校園自主性戴口罩。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

配合中央3月6日防疫新制上路，彰化縣長王惠美今(6)日透過臉書提醒民眾，口罩令正式鬆綁，無論是感冒、空氣不佳或是口鼻保暖，只要有需要，都可以持續佩戴，目前教育處已經核發768,000片口罩給各級學校備用，也別忘記，像健康中心與校車等空間，都屬於特定場所，仍要繼續佩戴口罩。

彰化縣政府教育處表示，依據中央最新的防疫規定，從3月6日起，彰化縣調整防疫措施，縣內各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，開始實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施，室內由各校防疫小組決定是否佩戴口罩。但校園內健康中心或公共運輸工具如校車、幼兒園專用車、接駁車等，仍應配戴口罩；目前教育處已經核發76萬8,000片口罩給各級學校備用，以維護校園師生健康。

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▲彰化縣校園自主性戴口罩。（圖／彰化縣政府提供）

教育處指出，依照中央最新防疫規定，授權各校防疫小組會議依照學校實際需求決定健康監測方式、午餐隔板使用、課程是否要帶口罩等防疫措施。疫情雖然趨緩，防疫仍不可輕忽，仍請各校要持續做好防疫物資整備、校園清潔消毒並保持經常洗手、維持手部清潔習慣及遵守咳嗽禮節等防疫作業措施。

王惠美強調，依照規定，生病、有呼吸道症狀、免疫低下等師生仍應全程佩戴口罩，以維護自身和他人身體健康。但疫情已經三年，學生如因個人需求，仍持續佩戴口罩，亦請學校師長予以尊重，妥善處理尊重及理解學生心理需求，以避免社交焦慮和師生衝突。