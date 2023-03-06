邱國正證實2狀況讓「中共師出有名」　坦言發生機率不低

▲國防部長邱國正赴立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對中共動武的態勢，國防部長邱國正6日於外交及國防委員會備詢時表示，中共動武態勢比以前強烈，對方在等待「師出有名」，好比別國高層來訪、軍事交流太頻繁等，他坦言「發生機率不低」。

國民黨立委江啟臣上午於立法院外交及國防委員會質詢時，詢問中國大陸軍費大幅度增加，我軍在兩岸情勢的看法。邱國正表示，兩岸軍事動態都很注意，中共軍費增加不是只有今年，歷年都在增加，今天看起來對方就是在準備當中，準備將來有必要該動武就會動武。

對於動武的態勢是否比以往強烈？邱國正說，確實比以往強烈，一定比以前強烈，最近台海周邊的機艦運行，每天都保持10架左右，如果有什麼議題的話則會加倍，增加到20架、30架。

至於中共軍機越過中線的頻率為何？邱國正表示，每天幾乎都有，不見得在中線上，有時北端一點，有時南端一點，這是要看對方常態運作後，理由是對方在編的。

邱國正認為，中共在等台灣這裡，好讓他們師出有名，好比別國高層來訪，或是台灣跟國外軍事上的動作太頻繁（指軍事交流）。江啓臣則驚呼，這樣講的話，這個情況發生機率不低。

「不低啊！」邱國正坦言，中共只是兵力大小調整，只要有狀況，他們一定都會有反應跟動作出來。江啓臣接著說，美國眾議院議長麥卡錫本來說要來訪問台灣，也不排除隨時會來，這一方面有沒有前置作業？邱國正表示，我方是超前部署。

至於有無最壞打算？邱國正表示，去年很嚴重，更加逼近，今年的話甚至突入，這的確很嚴重，突入24海浬，接近12海浬。江啓臣說，「那就打起來了啊！」邱國正表示，「對啊，沒有錯，我們預劃就是如此，所以我們避免他們師出有名」。

邱國正強調，我方很節制不發起第一擊，但對方海空不斷越界，「這的確相當嚴重，已經越過中線打破默契，再往前進逼，就逼我們做自我防衛反擊」。

對於第一擊的問題，邱國正表示，以往是對方開第一槍，我們才還擊，我們不會打第一槍，但這已經被無人機、氣球等取代，所以不再做第一槍的反應，「現在只要航空實體，不論什麼東西，只要在一定界線內就會射擊，把它打掉」。