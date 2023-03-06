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蛋價飆歷史新高　陳吉仲：每顆只漲0.3「漲幅不到6%」

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲蛋價再漲，農委會主委陳吉仲強調「尊重市場機制」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋批發價今起（6日）從每台斤52元漲到55元，產地價從3月9日（四）起每台斤42.5元漲到45.5元，蛋價飆史上新高，也是3周內2度調漲，引爆民怨。農委會主委陳吉仲今回應，此次調漲每顆雞蛋只漲0.3元，漲幅不到6%，尊重市場機制。

陳吉仲今出席立院聯席會「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」備詢，針對媒體詢問蛋價飆漲回應，這是蛋商與蛋農組成的價格審議委員會的決議，為了反映蛋農生場成本，農委會尊重市場機制，強調此次調漲每顆雞蛋約漲0.3元，漲幅不到6%，希望能讓產銷機制更穩定。

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針對蛋荒越演越烈，重創全台餐飲業者，像是遼寧夜市有蚵仔煎老店因為斷蛋，宣布蚵仔煎可能無蛋可加。陳吉仲表示，漲價和供需可能對部分店家、消費者帶來影響，農委會首先要務就是補足缺口、滿足國人雞蛋所需，第二會在各地推平價專區，讓消費者可以買得價格合理的農漁產品。

媒體追問蛋荒三月是否可緩解？陳吉仲說，目前雞蛋每日缺口約五十萬到八十萬，會持續透過加工調度與進口補足缺口，三月中南部氣溫回穩、禽流感疫情可望趨緩，預估這個月許多蛋農都會恢復生產，此外，除了三月從澳洲進口五百萬顆蛋外，目前也積極與其他國家接觸，但前提是禽類不能有打疫苗、經過檢驗跟衛生證明等，一旦確定會盡快向外界報告。

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