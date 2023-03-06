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他電鍋用到磨損才知1配件妙用　網驚：錯當飯匙架還丟掉

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友5日分享一張照片，表示自己使用電鍋很長一段時間，直到現在才知道提把旁邊的金屬架子其實是用來放鍋蓋的。文章公開之後吸引將近1500名網友按讚，還有不少人和原PO一樣看到照片才恍然大悟，「我以前以為是放飯匙的」、「以前買電鍋看到那個ㄇ型鐵絲，以為是垃圾就丟了」。

他電鍋用到磨損才知1配件真實用途　千人讚：還能換左右邊（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲電鍋鍋蓋架的用法。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片並表示，「用那麼久的電鍋，今天才知道可以這樣放。」而在附上的照片中，只見電鍋右側的提把上有一個金屬架子，能讓使用者把鍋蓋夾在提把和架子之間，方便使用。

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文章公開之後，吸引將近1500名網友按讚，其中有不少人和原PO一樣，都是用了很長一段時間的電鍋，才發現這個金屬架子的真正用途，「我看到這圖才知道」、「真假？現在才知道」、「你不孤單，我也是很多年後才知道的」、「我以前以為是放飯匙的」、「以前買電鍋看到那個ㄇ型鐵絲，以為是垃圾就丟了，後來看到有人這樣裝才恍然大悟」、「在餐飲業打滾多年，直到大概1年多前，看到我們公司實習生這樣放，我才知道原來有這麼一回事」。

也有許多網友認為這是常識，「40年前就知道了」、「還能換左右邊呢」、「剛買第一天就知道」、「不會吧？打開自然就會順手放上去，不然要放哪」。還有內行人教學，這個金屬架子在說明書中的名稱是「鍋蓋架」，可以換邊，但使用時要注意方向，因為鍋蓋掀起來會有水，所以要避免掛在電源線的那一邊，如果廚房空間不夠無法這樣放置，也可以在鍋蓋的氣孔綁上鐵絲，這樣就能把蓋子吊起來存放，節省空間。

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