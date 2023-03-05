人妻外帶滷汁　回家打開見「店家送9顆鴨蛋」真相曝！一票人羨炸

▲原PO表示，有4顆蛋已經吃掉了。（圖／翻攝自FB／信義區三兩事）

記者施怡妏／綜合報導

近日台灣缺蛋問題仍在持續，蛋的價格也因此變得昂貴，一名人妻就表示，日前到店家外帶滷汁，帶回家讓小孩配白飯吃，回家一打開發現，店家居然在滷汁內多給了9顆滷鴨蛋，讓她又驚又喜，貼文一出，網友們直呼「賺翻了！」

人妻在臉書「信義區三兩事」發文，經過排骨店，買了一份滷汁回家，打算讓孩子配白飯吃，晚餐時間打開準備熱來吃時發現，裡面居然有9顆鴨蛋，「不知道到底是賺了還是賠了，有點哭笑不得，下次一定記得檢查完買的東西再離開」。

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人妻也補充，單買滷汁一份是170元，鴨蛋需要另外買，一顆是15元，買滷汁不會附鴨蛋，可能是店家給錯人，「有覺得這次包裝跟以往不太一樣，還以為滷汁換包裝了」。

對此，網友們笑翻，「一個中獎的概念吧」、「這等級可以去買樂透」、「幫老闆哭哭」、「其實妳買的是福袋吧」、「買滷汁送鴨蛋」、「賺到了」、「另一個打開說我的蛋呢」、「鴨蛋超好吃」、「老闆應該是不會出這種錯，可能是員工給錯了吧」。

▲買不到雞蛋，也可以用別的蛋來取代。（圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）



事實上，近來鬧蛋荒，買不到雞蛋沒關係，營養師余朱青就在臉書分享，蛋的營養成分很高，有人體必需的胺基酸，是優良的蛋白質來源，除了雞蛋以外，鴨蛋的營養都不輸。

每100公克的鴨蛋，脂肪含量是14.4公克，每100公克雞蛋的脂肪含量是9.2公克，所以鴨蛋的脂肪含量比雞蛋略高一些。每100公克雞蛋維生素A有560I.U.，而鴨蛋每100公克的維生素A有978I.U.，以維生素A來說，鴨蛋可是比雞蛋多一些。