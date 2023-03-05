　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

球迷買中華隊T恤「洗1次就壞」！怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

▲▼買中華隊T恤洗1次就NG　球迷轟良心不痛嗎？。（圖／翻攝自批踢踢）

▲粉絲買中華隊T恤，竟然洗1次就壞，大罵發行商「良心不痛嗎」。（圖／翻攝自批踢踢）

記者趙蔡州／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，光熱身賽就吸引許多球迷到場支持，中華隊周邊商品也吸引許多人搶購，不料卻有網友在批踢踢投訴，他買了一件王建民背號T恤，結果洗一次就發生姓名貼剝落，質疑「悍創賣的是一次性T恤嗎」。對此，代理商表示，已聯繫當事人協助退換貨，未來會加強監督生產品質。

有消費者在批踢踢投訴，他日前到台北WBC中華隊英雄特展，本著支持球員和國家的心情，花了2000多元購買了王建民背號T恤、中華隊Logo T恤，胸章等商品，不料其中一件要價1000多元的王建民背號T恤穿完才洗一次，背面的姓名貼就掉了兩角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO生氣說，這一件T恤他原本打算穿十年唉，結果穿一次姓名貼就掉了兩角，「要是洗了十次這樣我就認了，我正常清洗、正常穿衣服才一次，一次唉」、「這種品質賣1090，你悍創良心不會痛嗎」、「到底在搞什麼，周邊量準備不夠就算了，現貨還是這種品質，到底有沒有用心啊，是把球迷當成好騙的盤子嗎？」

▲▼買中華隊T恤洗1次就NG　球迷轟良心不痛嗎？。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼買中華隊T恤洗1次就NG　球迷轟良心不痛嗎？。（圖／翻攝自批踢踢）

▲原PO在批踢踢發文，直言「悍創賣的是一次性T恤嗎」。（圖／翻攝自批踢踢）

對此，悍創運動行銷表示，本次經典賽商品由代理商進行製作，主辦單位將負起監督與審核之責任，所有任何瑕疵的商品極品項，將會強力監督廠商完成後續處理，並確保消費者退換貨的所有權益，「一切辦法與措施將以消費者權益為優先考量」。

WBC授權代理商則表示，針對有粉絲反應，少部份背號T恤、球衣有瑕疵情形，若任何消費者有遇到商品瑕疵問題，可以憑原購買發票、載具，和商品一同攜帶至原賣場進行退換貨，或私訊粉絲團處理，「對於讓客人有不好的消費體驗深感抱歉，我們會即時檢討及改進。」

ET快訊
中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟　廠商回應
一家四口阿里山玩3天　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭
范冰冰「臉上穿3環」辣露南半球！　粉絲認不出
黃小柔揭演藝圈黑暗　「曾陪大哥喝酒」
中華隊3轟炸裂13比9勝兄弟　熱身賽9戰全勝
教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！　苗博雅怒揭他黑歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一家四口阿里山玩3天2夜　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭

中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

一夜轉冬凍白！17縣市10°C低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」

高鐵「集電弓又異常」列車延誤！已重新發車狀況排除

快訊／高鐵又出事！1326車次「集電弓自動下降」　南港-左營列車誤點

蛋價明起再漲3元創新高　農委會：漲幅合理「每顆只貴0.3元」

情侶激戰到一半…「聽1聲音」男友突加速！媽隔天1句話讓她尬爆

威力彩飆11.5億！民俗專家曝「紅包裝10元」拜1神　包開運招財

輔大陳若儀奪命連環Call！瞎扯「我有幫夫運」：事業順利就把我踢開

明早17縣市亮「低溫燈號」　一天掉15°C！強冷空氣來台時間曝

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

朋友倒車入庫技術不熟　他彎腰出奇招幫量距離

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

一家四口阿里山玩3天2夜　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭

中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

一夜轉冬凍白！17縣市10°C低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」

高鐵「集電弓又異常」列車延誤！已重新發車狀況排除

快訊／高鐵又出事！1326車次「集電弓自動下降」　南港-左營列車誤點

蛋價明起再漲3元創新高　農委會：漲幅合理「每顆只貴0.3元」

情侶激戰到一半…「聽1聲音」男友突加速！媽隔天1句話讓她尬爆

威力彩飆11.5億！民俗專家曝「紅包裝10元」拜1神　包開運招財

輔大陳若儀奪命連環Call！瞎扯「我有幫夫運」：事業順利就把我踢開

明早17縣市亮「低溫燈號」　一天掉15°C！強冷空氣來台時間曝

馬祖莒光斷炊暫吃軍用罐頭　馬防部：明C-130運輸機空運副食品

韓新那拉唱片行「創辦人是邪教主」！　網怒喊抵制…五大唱片發聲

愛紗「時隔4年同框麻衣」曝合照！　一見面就淚崩：家人般的朋友

認證經典賽用球比中職彈　陳子豪點出中華隊投手課題

中華隊3轟炸裂兄弟　林立也說經典賽用球比中職彈

《索尼克》之父中裕司一審認了！用職務之便涉內線交易獲利2000萬

又因沒打疫苗錯過美網？喬帥入境美國遭拒　議員要求拜登出面

鄧愷威「開箱」1人都未解決坦言亂了節奏　時差快調好了

中華隊長打發揮好　助總：我們投手難壓制

速霸陸Legacy／Outback車頭更帥了！美規新年式樣貌配備升級登場

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

生活熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

10度範圍擴大！17縣市亮低溫燈號

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

風向變了！Joeman回應聯名商品　網讚有誠意

還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

南部玩2天　他逛夜市嘆「國旅只能窮遊？」

更多熱門

相關新聞

江少慶「首局症」復發　林岳平相信他

江少慶「首局症」復發　林岳平相信他

經典賽中華隊首場官辦熱身賽火力全開，全場13安攻下13分，鄭宗哲、林立、林子偉相繼開轟，不過投手群方面也丟了9分。其中先發投手江少慶以及「開箱」的鄧愷威，都有控球不穩狀況。總教練林岳平坦言，投手確實不理想，至於江少慶的狀況，他表示，還是會相信選手到正式比賽能拿出最好表現。

難忘古巴孟　梁家榮：打球像飛彈

難忘古巴孟　梁家榮：打球像飛彈

中華隊3轟炸裂兄弟！熱身賽9戰全勝

中華隊3轟炸裂兄弟！熱身賽9戰全勝

樂天戰古巴「完全體」5局4比1領先

樂天戰古巴「完全體」5局4比1領先

義大利有經驗　賈西給中華隊建議

義大利有經驗　賈西給中華隊建議

關鍵字：

2023經典賽WBC活動中職世界棒球經典賽經典賽WBC

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

樂團女主唱驚傳離世享年38歲！　團員封口「她出國了」

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

更多

最夯影音

更多
南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面