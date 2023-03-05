中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

▲粉絲買中華隊T恤，竟然洗1次就壞，大罵發行商「良心不痛嗎」。（圖／翻攝自批踢踢）

記者趙蔡州／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，光熱身賽就吸引許多球迷到場支持，中華隊周邊商品也吸引許多人搶購，不料卻有網友在批踢踢投訴，他買了一件王建民背號T恤，結果洗一次就發生姓名貼剝落，質疑「悍創賣的是一次性T恤嗎」。對此，代理商表示，已聯繫當事人協助退換貨，未來會加強監督生產品質。

有消費者在批踢踢投訴，他日前到台北WBC中華隊英雄特展，本著支持球員和國家的心情，花了2000多元購買了王建民背號T恤、中華隊Logo T恤，胸章等商品，不料其中一件要價1000多元的王建民背號T恤穿完才洗一次，背面的姓名貼就掉了兩角。

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原PO生氣說，這一件T恤他原本打算穿十年唉，結果穿一次姓名貼就掉了兩角，「要是洗了十次這樣我就認了，我正常清洗、正常穿衣服才一次，一次唉」、「這種品質賣1090，你悍創良心不會痛嗎」、「到底在搞什麼，周邊量準備不夠就算了，現貨還是這種品質，到底有沒有用心啊，是把球迷當成好騙的盤子嗎？」

▲原PO在批踢踢發文，直言「悍創賣的是一次性T恤嗎」。（圖／翻攝自批踢踢）

對此，悍創運動行銷表示，本次經典賽商品由代理商進行製作，主辦單位將負起監督與審核之責任，所有任何瑕疵的商品極品項，將會強力監督廠商完成後續處理，並確保消費者退換貨的所有權益，「一切辦法與措施將以消費者權益為優先考量」。

WBC授權代理商則表示，針對有粉絲反應，少部份背號T恤、球衣有瑕疵情形，若任何消費者有遇到商品瑕疵問題，可以憑原購買發票、載具，和商品一同攜帶至原賣場進行退換貨，或私訊粉絲團處理，「對於讓客人有不好的消費體驗深感抱歉，我們會即時檢討及改進。」