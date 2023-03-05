南韓不再「重男輕女」？　嬰兒性別比創45年來新低

▲南韓去年初生嬰兒性別比為104.7名，創下45年來最低紀錄。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

過去南韓長期以來存在「男兒選好思想」，在傳統的儒家思想文化薰陶下，社會極度重男輕女，導致胎兒性別比例嚴重失衡。不過，最近一份調查顯示，南韓去年的出生嬰兒性別比為104.7名，不僅比前一年減少0.4名，更是創下45年以來的新低紀錄，從而證實南韓父母不再特別挑選出生嬰兒的性別。

根據韓媒《東亞日報》，南韓統計廳國家統計入口網的資料上顯示，南韓去年的嬰兒總出生性別比例為104.7名，也就是說每100名女嬰就能對應到104.7名男嬰，不僅比前一年還減少0.4名，更是自從1977年創下出生嬰兒性別比104.2名後，45年以來的最低紀錄。

南韓從1970至1980年代的嬰兒性別比大多介於104至111名之間，不過至1990年時卻飆增至116.5名，創下歷年以來的最高紀錄，顯示出男女嬰兒性別比率嚴重失衡，雖然當時社會與「多產」的1970年代相比已不再計較嬰兒出生時的性別，然而卻還是深受1980年代起政府推動家庭生育計劃「只生兩胎好好養」時，社會大眾只追求生下男胎。

1990年代嬰兒性別比率嚴重失衡，導致南韓政府於1994年推動制定法律，禁止民眾人為挑選嬰兒性別，進入2000年代「千禧年」以後嬰兒性別比開始下修，直到2007年才進入正常範圍以內（103至107名）的106.2名。

至於去年按第一胎、第二胎、第三胎所排列的出生順位嬰兒性別比，也都在正常範圍內，第一胎的嬰兒性別比為104.8名（較前一年減少0.5）、第二胎為104.6名（與前一年相同），而第三胎以上的性別比為105.4名，過去南韓社會抱持著「傳宗接代」的重男輕女概念，不生下男胎絕不罷休，因此第三胎或以上的性別比往往比第一胎還要高。

據悉，1993年南韓第三胎以上的嬰兒性別比為209.7名（每100名女嬰就對應209.7名男嬰），創下歷年來最高。

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