陸發表新一份政府工作報告　陸委會：聚焦經濟、社會發展困境振興

▲李克強發表工作報告。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸全國人大會議5日上午在北京開幕，大陸國務院總理李克強發表了任內最後一份政府工作報告。對於工作報告的內容，陸委會分析，聚焦在經濟、社會發展等困境的疫後振興工作，「北京當局應以更開放態度及投入資源改善其民眾真正關切的民生福祉權利、推動民主改革及制衡監督、尊重公民社會力量。」

陸委會指出，大陸國務院今年的政府工作報告，主軸在強化並穩定其面臨當前內外部衝擊變局，聚焦經濟、社會發展等困境的疫後振興工作，後續也將透過黨政機構的改革，強化管控治理。

▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會認為，北京當局應以更開放態度及投入資源改善其民眾真正關切的民生福祉權利、推動民主改革及制衡監督、尊重公民社會力量，同時承擔維護區域和平責任，才有助防範決策治理風險、應對當前複雜情勢挑戰。

關於工作報告中的涉台內容，陸委會強調，北京當局應正視與面對「兩岸互不隸屬」的事實，尊重台灣人民堅守中華民國主權、民主自由的核心理念，放棄強加的政治框架與脅迫作為等統戰分化，以理性平等、相互尊重的態度務實處理兩岸事務，才能為雙方良性互動創造條件。

陸委會還說，對於後續對岸可能進一步推動相關工作，政府將密切關注評估，並加強政策法規的安全管理，防範可能風險及維護健康有序的互動往來。