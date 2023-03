伊朗爆示威！近千名女學生中毒　家長包圍教育部嗆「政府軍像IS」

▲伊朗家長4日包圍教育部,抗議女學生連環中毒案件。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/編譯

伊朗去年11月底起發生一系列女學生中毒事件,目前累計近千人受害,卻仍查不出原因及幕後黑手。擔憂的家長4日在首都德黑蘭(Tehran)、伊斯法罕(Isfahan)和拉什特(Rasht)等地抗議,甚至演變為反政府示威,他們包圍教育部怒吼,把伊朗伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guards)比喻為伊斯蘭國組織(ISIS)。

截至3月4日,離奇中毒案已影響至少10省、逾30間學校的女學生。她們宣稱感覺頭痛、噁心、心悸、呼吸急促、肌肉麻痺等,一些人甚至必須送醫治療。在事發學校,家長著急地聚集在門口,要把孩子帶回家。

#Tehran , Office of the Ministry of Education of District 5, Ferdous Sharq Blvd., today People chant: "IRGC, Basiji, you are our ISIS" #IranRevolution #MahsaAmini #IRGCterrorists #MEKterrorists pic.twitter.com/H3pOPiujFi

“Our enemy is right here; they lie and say it’s the United States.”



Gathering to protest the poisoning of school children, today, March 4, 2023, in Tehran.pic.twitter.com/9VU7gg7OtW