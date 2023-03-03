美日印澳外長聲明：反對單方面改變現狀　動用核武「不可接受」

▲ Quad外長會談於印度新德里舉行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會談3日在印度新德里舉行，會後發表共同聲明，重申該組織對自由開放的印太承諾，並強烈支持法治、主權與領土完整，以及和平解決爭端的原則，針對俄烏戰爭則強調，動用核武是「不可接受的」。

根據印度新聞信託社（PTI），3日的會議由印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）主持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正及澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與會，會中在中國日益強硬，對印太地區的影響引發全球關注的背景下，全面審視印太局勢。

聯合聲明指出，「我們今天的會議重申4國對支持一個自由、開放、包容且有彈性印太地區的堅定承諾」，「我們堅決支持自由、法治、主權及領土完整，不訴諸武力威脅或動用武力，和平解決爭端，以及支持航行與飛行自由，反對任何單方面改變現狀的企圖。這些都對印太及其他地區和平、穩定與繁榮至關重要。」

他們也表示，Quad是支持地區和全球利益的力量，將依循印太地區優先事項，推動積極且有建設性的議程。美日印澳也透過Quad尋求務實合作，以面對地區挑戰，包括衛生安全、氣候變遷、清潔能源轉型、關鍵和新興技術、基礎設施等領域。

聲明也提及烏俄戰爭，「我們一致認為，使用或威脅使用核武是不可接受的」，強調須根據《聯合國憲章》等國際法，在烏克蘭實現全面、公正且持久的和平。