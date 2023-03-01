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婚禮前痛失1歲半愛女！　奇蹟合照曝光「她也來參加了」

▲▼墨菲（Cecil Murphy）婚禮前痛失1歲半愛女。（圖／翻攝自TikTok）

▲墨菲（Cecil Murphy）婚禮前痛失1歲半愛女，結果當天拍出奇蹟合照。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一對夫妻在6個月前因意外痛失年僅1歲半的女兒，沒想到當他們今年1月補辦婚禮時，卻發現女兒小小的身影竟出現在婚禮現場，讓兩人感動不已。

根據《太陽報》報導，澳洲昆士蘭州一名年僅1歲5個月的女童陶蒂（Totty）去年9月和6歲大的哥哥在充氣泳池邊玩耍時，不慎掉入池中，緊急送醫後仍死在母親墨菲（Cecil Murphy）的懷裡。

這場悲劇發生後4個月，墨菲和丈夫布朗（Tahlia Brown）在傷痛之中補辦婚禮，當時他們站在一處花園裡合照，沒想到卻拍到他們身後的樹林裡有個小小的身影，就像是個穿著白色的連身衣的孩子，站在樹木旁看著爸爸媽媽。

▲▼墨菲（Cecil Murphy）婚禮前痛失1歲半愛女。（圖／翻攝自TikTok）

墨菲將照片放上TikTok並表示，她其實一直不相信鬼神之說，「尤其是我們失去孩子之後，但我相信她在那裡見證了我和她的爸爸，為了紀念她而舉辦的這場婚禮，我永遠想念你，我的小影子。」

這段影片也惹哭眾多網友，「我真的起雞皮疙瘩了」、「你的女兒真的在」、「我眼淚都流出來了，這真的是她」、「孩子也不想錯過你們的大日子」。

@leah29murphy I don't believe in many things, especially with the recent loss of our daughter had me thinking she wasn't there sharing our special day with us, and this proves otherwise. I'm forever missing you my little shadow. #infantloss #paranormal #fyp #foryoupageofficiall #fypシ #tottymurphy #mybabygirl @[-O-] ♬ original sound - payton
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