婚禮前痛失1歲半愛女！　奇蹟合照曝光「她也來參加了」

▲墨菲（Cecil Murphy）婚禮前痛失1歲半愛女，結果當天拍出奇蹟合照。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一對夫妻在6個月前因意外痛失年僅1歲半的女兒，沒想到當他們今年1月補辦婚禮時，卻發現女兒小小的身影竟出現在婚禮現場，讓兩人感動不已。

根據《太陽報》報導，澳洲昆士蘭州一名年僅1歲5個月的女童陶蒂（Totty）去年9月和6歲大的哥哥在充氣泳池邊玩耍時，不慎掉入池中，緊急送醫後仍死在母親墨菲（Cecil Murphy）的懷裡。

這場悲劇發生後4個月，墨菲和丈夫布朗（Tahlia Brown）在傷痛之中補辦婚禮，當時他們站在一處花園裡合照，沒想到卻拍到他們身後的樹林裡有個小小的身影，就像是個穿著白色的連身衣的孩子，站在樹木旁看著爸爸媽媽。

墨菲將照片放上TikTok並表示，她其實一直不相信鬼神之說，「尤其是我們失去孩子之後，但我相信她在那裡見證了我和她的爸爸，為了紀念她而舉辦的這場婚禮，我永遠想念你，我的小影子。」

這段影片也惹哭眾多網友，「我真的起雞皮疙瘩了」、「你的女兒真的在」、「我眼淚都流出來了，這真的是她」、「孩子也不想錯過你們的大日子」。