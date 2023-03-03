半夜牙齒痛到睡不著！正妹牙醫揭4招緩解：不要含冰塊

▲許多人曾有過牙痛睡不著的經歷，劉馥萱也對此教了4招緩解。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣有句「牙痛不是病，痛起來要人命」的俗諺，從這句話可想見牙齒若有問題會相當痛苦。對此，牙醫師劉馥萱表示，大半夜若突然牙痛睡不著，又找不到牙醫幫忙處理，可以試著透過4種方式來幫忙止痛，度過較為舒適的夜晚，減緩痛感的折磨。

劉馥萱在臉書上表示，有些人可能半夜受到牙痛的困擾，導致整個晚上痛到睡不著，加上因為時段關係，難以找到牙醫師處理問題，就算是到醫院掛急診，也只能打止痛針或開止痛藥。

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除了止痛藥以外，劉馥萱也推薦了4種幫助止痛的方式，讓牙痛的人能夠度過較為舒服的深夜，天亮後再趕快去看診。

劉馥萱提到，牙痛症狀持續時，患者要避免過甜、過酸或過辣的食物，也不要吃堅硬、會黏在牙齒上的食物，選擇布丁、豆腐等冰涼柔軟的東西吃，或是能夠切成小塊進食，就能減少疼痛感。

▼劉馥萱教了4招緩解牙痛的方式，讓牙痛者能夠度過較為舒適的夜晚。（示意圖／記者姜國輝攝）



劉馥萱說，如果蛀牙會痛，意味著已經有了一定的深度，如果使用含酒精漱口水，可能會產生刺激，因此可以選擇無酒精漱口水慢慢漱，加強口腔清潔，來減緩疼痛。

劉馥萱指出，如果家裡沒有漱口水，也可以改用溫水漱口，同時要避免牙齒接觸冰水，避免溫差過大，刺激牙齒導致更痛。

劉馥萱還說，可以使用冰敷的方式來止痛，用冰枕、冷凍過的飲料敷在臉頰外側，同樣要避免直接含冰塊，以免刺激牙齒、害牙痛加劇。

劉馥萱提及，最為重要的還是即時處理牙齒問題，能夠看牙醫就趕快就診，否則等到牙齒痛起來，還要預約、等待看診，過程絕對十分難受。