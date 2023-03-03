「雙槍俠」進駐東基醫院　名醫許明木開診「低視能及特殊驗光」

▲許明木醫師在台東基督教醫院「低視能及特殊驗光」眼科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

幾近全盲的67歲視、語、聽多重障礙者經視覺輔具的評估與矯正後，不只能自己走路，還能持筆寫字、與人溝通。能有這樣的改變，全因台東基督教醫院眼科「低視能及特殊驗光」門診。獲2015年醫療奉獻獎殊榮的眼科醫師許明木，不畏路遠從花蓮到台東，2022年1月起以每月2診的頻率在東基看診，1年來服務190人次。

東基為減少有特殊眼科需求的身心障礙孩童及家長奔波外縣市看診之苦，積極邀請花蓮門諾醫院顧問許明木醫師，前來東基開設「低視能及特殊驗光」門診。許明木醫師長期致力偏鄉弱勢族群眼睛健康的照護，憑著豐富的經驗，利用視網膜鏡、眼底鏡檢查就能看出問題，而有眼科「雙槍俠」之稱。此一門診提供各類身心障礙者特殊狀況下的眼睛檢查與處置、視覺障礙評量，讓有需求的台東民眾不用遠赴外縣市而能就近看診。

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「哪裡有需要幫忙，我就去開診！」許明木醫師指出，低視能者透過特殊驗光檢查及評估，再以輔具介入及訓練，剩餘視力可達到最佳狀態，有助改善生活及工作的品質。但身心障礙者因為溝通、表達等問題，使得就醫檢查的困難度高，出門也容易遇到許多不便之處，更何況要到外縣市就醫。所以自己到台東看診，能解決低視能者辛苦奔波的問題，長期合作的資深驗光師謝錫寶也一同在門診，為有特殊眼科需求者檢查評估。

▲視、語、聽多重障礙的鍾阿姨戴上特製眼鏡，能看見眼前螢幕的字。（圖／記者楊漢聲翻攝）

視、語、聽多重障礙的鍾阿姨原本是聽、語障礙，隨著年紀漸長，白內障、視網膜等問題導致視覺逐漸退化到幾近全盲，只能仰賴女兒的帶領，摸索著進入診間。因為鍾阿姨看不太到、聽不到，也無法以口語表達，溝通上只能用猜的，就連女兒也無法準確的與之溝通，許醫師及謝驗光師仍排除萬難進行視能檢測，幾經測試，建議以特製眼鏡進行改善。有了特製眼鏡作為視覺輔具，原本懷疑自己已經雙眼盲的鍾阿姨戴上眼鏡時，興奮地來回走動，因為看得到，不必摸著東西走，還能拿筆寫下自己住的地方，「行為模式瞬間改變」。

還有不等視、遠視與散光的左眼弱視幼童，經過遮蓋治療後，左眼視力逐漸提升；另因高度近視及散光問題轉診至東基的幼童，也都透過「低視能及特殊驗光」門診獲得改善。許明木醫師及謝錫寶驗光師認為，只要台東有需要，透過與東基團隊的合作，幫助有需要的人，哪怕只有一個也會去。

許明木醫師指出，只要不是全盲，都有改善的空間，有機會將剩餘視力達到最佳狀態，讓生活品質更好，卻有不少視障長者不知可以到「低視能及特殊驗光」門診。另外，約有2～3％的兒童為先天弱視，若能早期發現及治療，對視力會有很大的改善。只要發現家人有長期的視覺困擾，建議不要猶豫，應就醫進一步檢查。