屁孩「口含免洗筷」塞回筷桶！　日本又有餐廳遭拍惡搞影片

▲屁孩把整把免洗筷塞入口中含。（圖／翻攝自推特@gekibuzz）



記者王佩翊／編譯

日本壽司郎屁孩舔醬油罐的惡搞風波還未完全平息，推特近日又在瘋傳一則惡作劇影片。影片中有一名男子抓起桌上的一把免洗筷，隨後塞進嘴裡又含又舔，最後又放回筷桶，而將整個過程拍成影片的友人則寫到，「不愧是大哥！」儘管影片是被上傳至Instagram，但也被留存po到推特，立刻引發大量網友撻伐。

經過調查，這則影片的拍攝地點是連鎖拉麵店「神座拉麵（どうとんぼり神座）」，而消息曝光後該品牌19日也發表聲明稱，將嚴正處理該起事件，同時已經深入調查惡搞影片的拍攝時間與拍攝地點，未來將持續和警方討論，並採取法律行動。

在影片中，一名綁著馬尾、身穿灰色上衣的男子突然從眼前的筷桶抓起一把免洗筷，隨後微微地彎下腰，將整把免洗筷塞進口中，同時慢慢地含住，只為了讓免洗筷上沾滿自己的口水，隨後又將整把免洗筷塞回筷桶中，完成後更露出滿足笑容。

為了防止類似事件再度發生，神座拉麵已經將免洗筷與調味料分別包裝，而水壺也僅在客人要求下才會提供。該公司表示，「該起事件嚴重損毀品牌與顧客間的信賴關係，影片讓平時到訪敝店的顧客感到不適，深感抱歉。」對此，網友也嘆，「模仿事件一再發生，已經不敢外食了。」