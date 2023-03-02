「司改滿意度」僅3成　逾八成民眾認為檢察官辦案受政治力影響

▲台灣公民人權聯盟籌備處召開司法信心年度民意調查記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

「台灣公民人權聯盟」籌備處2日召開「司法信心年度民意調查記者會」，聯盟指出，滿意四年來的司法改革的民眾僅30.4％，另外有高達84.7％的民眾認為檢察官辦案會受政治力影響。此外，還有55.5％民眾認為台灣司法不公正，52.2％民眾不滿意法官的表現。

對於民調的結果，台灣公民人權聯盟籌備處代表兼報告人陳為祥律師指出，這次民調選在前行政院發言人陳宗彥事件爆發前完成，若是在事件爆發後才進行調查，結果可能更負面。此外，他認為民調的結果與其他單位民調類似，顯見台灣人民對司法改革的滿意度大約落在3到4成左右；而僅有30.4％滿意近四年的司法改革，比司法公正性（34.9％）還低，顯示人民於司法改革的進展極度不滿意。

▲台灣公民人權聯盟籌備處代表兼發言人陳為祥。（圖／記者湯興漢攝）

本次民調中延伸調查結果，例如認為台灣司法公正的民眾為34.9％（0.9％非常公正、34.0％還算公正）；但有55.5％民眾認為台灣司法不公正（38.2％不太公正、17.3％非常不公正）。其中認為不公正的民眾裡，原因包含（不提示、可複選），35.3％認為「法官亂判」，20.8％認為「司法對有錢有權者有利」，16.5％認為「政治力介入」，4.8％認為「檢察官亂起訴/不起訴」，4.7％認為「法條老舊未與時俱進」。由此可見，法官的判決還是未能使民眾心服。

另外本次民調較為特別之處，是針對檢察官部分調查，結果民眾對於檢察官認知，57.6％認為法律規定檢察官為司法官、享終身職保障並不適合；84.7％認為檢察官辦案會受政治力影響；60.8％認為檢察官辦案過程會收受賄賂；67％認為檢察官辦案過程會濫用權力；69.7％認為檢察官一人決定起訴與否，並不適當；78.6％認為檢察官應在3到6個月內偵結案件。

最後聯盟做出結論，認為此次民調結果凸顯出民眾對於司法，尤其是檢察官辦案極度不信任，印證了民間對於司法一直以來的質疑，更顯示出我國現行的檢察體系存在制度性及結構性問題，種種因素導致司法改革不但遲不見效，甚至反向倒退，在在考驗人民的耐性。2024總統大選將至，如何提出明確有效且讓民眾有感的司改政策、杜絕檢察官濫權，為任何欲角逐總統大位者無可迴避的問題！

本次民調由台灣公民人權聯盟籌備處委託山水民意研究公司針對全國年滿20歲以上民眾，以全國住宅電話為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話號碼，於112年02月15日～02月16日期間，進行電話訪問，完成1,078份訪問，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。

▼台灣公民人權聯盟籌備處發現人民對司法改革滿意度僅3成。（圖／記者吳銘峯攝）