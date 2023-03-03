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台東縣社會優秀青年評選出爐　縱谷打火兄弟分獲全國及縣級表揚

▲台東縣消防局關山消防分隊的分隊長賴垣志。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣消防局關山消防分隊的分隊長賴垣志。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年329青年節救國團都會舉辦「社會優秀青年」的選拔活動，112年台東縣評選出30位的社會優秀青年代表，其中服務於台東縣消防局關山消防分隊的分隊長賴垣志將代表台東縣前往台北接受表揚，關山義消分隊小隊長黃耀賢等29人將在台東縣青年節所舉辦的慶祝活動中接受表揚。

救國團台東縣團委會表示，今年評選出的社會優秀青年來自社會各階層，包括有醫院放射腫瘤科主任、教官、里長、健身教練、工程師、護理師和消防人員等，台東縣選在22日將舉辦青年節慶祝活動並在活動中表揚當選的社會優秀青年。推薦消防弟兄的關山義消分隊長周福安表示，救災出勤真的是「火裡來、水裡去」的消防人員可以獲得肯定非常開心，尤其賴垣志多次參與國內重大救援勤務及擔任專業教官獲得評審青睞，將代表台東縣接受在全國慶祝活動頒獎表揚。

37歲的賴垣志在95年加入台東縣消防團隊並分發到關山消防分隊擔任隊員，101年轉任消防局災害預防科主辦爆竹煙火管理及消防圖說會審業務，102年陸續在鹿野、池上、關山擔任分隊長職務。104年高雄氣爆、105年台南維冠大樓與107年花蓮地震倒塌救援任務等，賴垣志參與其中救援工作不僅運用所學也藉此累積寶貴經驗。除了第一線的服勤之外賴垣志104年起也支援內政部消防署訓練中心擔任急流救援及火災搶救教官，培育傳承縣市的消防人員及民間種子教官急流救援等技術。

評審委員之一的縣議員王文怡指出，今年30位的社會優秀青年當選人中有2位來自縱谷關山的打火英雄，賴垣志當選全國社會優秀青年還有關山義消黃耀賢；其他包括呂國維、許琳翊、蔡仁豪、林武慶、紀芳伶、陳文化、蔡鎮華、裴匡右、潘晨綱、蔡東澄、施晧軒、許震宇、林幼樺、黃延泰、張書弘、曾冠穎、賴士勛、林志麟、侯妤慈、翁立嚴、鄭楚玄、王薈婷、羅智明、彭冠儒、許良瑋、龍任洪祥、林俊宇、宋淑媛。

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