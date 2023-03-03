台東縣衛生局輔導5診所　通過衛福部「高齡友善服務認證」

▲5家診所，通過衛生福利部國民健康署「診所高齡友善服務自我評核」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局輔導朱眼科診所、關強內科診所、大溪診所、仁和內科外科診所、東興內科診所等5家診所，通過衛生福利部國民健康署「診所高齡友善服務自我評核」，台東縣政府於2日縣務會議由縣長饒慶鈴公開表揚，除表達感謝，未來也將持續與基層診所積極合作，建構高齡友善健康照護環境，以提供友善、貼心及便利的就診服務。



縣長饒慶鈴表示，截至112年1月底內政部統計，台東縣65歲以上人口占18.8%，且已有13個鄉鎮市超過20%進入超高齡社會，顯示高齡醫療照護的重要，衛生局自110年著手輔導「高齡友善服務診所」，以提供長者慣用語言溝通、優先看診、提供老花眼鏡、輔聽器等輔助工具、入口通道寬度易於輪椅通行等貼心長者就醫服務，打造長者就醫優良環境。

衛生局長孫國平指出，為因應高齡社會到來，縣長饒慶鈴將健康城市、高齡友善等議題融入施政計畫，打造台東縣高齡友善全齡照顧環境。為讓高齡長者就醫能獲得更合宜的友善環境及健康服務，由衛生局連結醫院、診所、藥局、衛生所及長照機構等健康照護機構，從軟、硬體雙管齊下，提供高齡者生理、心理、社會乃至心靈層面的全人照護，讓每一位長者都能享受有品質、有尊嚴的醫療照護服務，一起守護在地長輩的健康。