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垃圾掩埋場火災　台東市公所發放慰問金

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東市公所2日晚間在建農社區活動中心召開垃圾掩埋場火災災害處理說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市公所2日晚間在建農社區活動中心召開垃圾掩埋場火災災害處理說明會，會議由市長陳銘風主持，聽取建農里民心聲、訴求及意見。會中達成受災戶慰問金發放及農損評估等相關共識。

建農垃圾掩埋場26日凌晨因不明原因自燃發生火警，因久未下雨空氣乾燥，且沼氣及東北季風風勢助長等因素，造成跳火現象延燒約2公頃，經過3天日夜灌救及採土石覆蓋方式，在28日晚間終將火勢及煙霧撲滅。

▲台東市公所2日晚間在建農社區活動中心召開垃圾掩埋場火災災害處理說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

會議中，市公所與里民達成以下共識：1.將受災戶區分為A、B二區，依據災損情況發放1500至2000元的慰問金。2.市公所經建課將針對掩埋場鄰近農田及果園，進行評估損害情形。3.商請衛生局調派肺部X光檢驗車，直接到建農里讓里民進行身體檢查。最近有就醫檢查，醫生判定是這次災害造成的身體問題，市公所負擔就醫費用。4.請環保局公布監測空氣數據，對於掩埋場周遭水質及土壤繼續進行檢測，同時透過里長將訊息分享給里民。5.掩埋場採低度使用原則，將現存垃圾分階段送到焚化爐清除，市公所後續將提出完整計畫，並且逐步辦理垃圾去化及環境復育。

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