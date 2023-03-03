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台灣F16飛行員不足？　郭正亮曝1事不得了：別只買武器

記者黃翊婷／綜合報導

美媒日前報導直指台灣正面臨戰機飛行員不足的問題，掀起各界熱議。前立委郭正亮認為，該媒體是美國報紙權威媒體，直接說台灣飛行員不夠，是很罕見的事情，「其實飛行員待遇很高，為什麼這種人越來越少？請問國防部、空軍有沒有提出什麼樣的對策？」

▲▼美製F-16V戰鬥機（圖／達志影像／美聯社）

▲美製F-16V戰機。（圖／達志影像／美聯社）

美國《華盛頓郵報》日前報導，美國出售給台灣的66架新造F-16V戰機將在2026年全數交機，然而，台灣正面臨戰機飛行員不足的問題，還需要更多軍官來因應中國犯台的可能性。對此，退輔會主委馮世寬2日被媒體問到此事，回答不要聽美國人的，「要聽我們空軍司令的」。

郭正亮在2日播出的政論節目「大新聞大爆卦」中提到，要駕駛像F-16V這麼貴的飛機至少要少校以上，《華盛頓郵報》是美國報紙權威媒體，卻直接說台灣飛行員不夠，這其實是很罕見的事情，「他們認為要5年才會成熟，這是不得了的事。」

郭正亮接著分析，先前共軍頻繁在我國西南周邊繞飛，當時規定一定要升空警戒，大家就已經累得要死，日本也同樣因為釣魚島問題被共機騷擾，日本有上千名飛行員仍感到疲憊不堪，後來乾脆改為非重大威脅不升空警戒，反觀台灣則是不得不如此，「這還只是升空警戒，還沒講到戰鬥，戰鬥還要學會各種技術。」

郭正亮提到，其實飛行員的待遇很高，為什麼現在飛行員越來越少，「請問國防部、空軍有沒有提出什麼樣的對策？」如何提供好的待遇，甚至派到國外學習，都是有關單位需要去跟美國商量的事情，畢竟擁有F-16V戰機的國家不多，這些都是現實的問題。

「我們不能夠只一味在買武器，卻沒有去思考相對應的兵力。」郭正亮說，這一點美國人就比較實在，他們認為台灣早晚要跟中國打，所以覺得義務役延1年還是不夠，「美國人就是方案這樣，所以該做這樣，台灣給人家的感覺就是每天都在吹美國的調，可是你準備做好了嗎？美國如果判斷自己很可能會跟中國交戰，他絕對不會去刪軍人的年金啦。」

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