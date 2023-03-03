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台南議長「賄選風暴」賴清德噤聲　王鴻薇提這事批：掃黑就是作戲

▲▼王鴻薇批賴清德。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇批賴清德昔235天不進議場。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

實習記者李密／台北報導

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，檢察官昨依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊等共10人提起公訴。對此，國民黨立委王鴻薇3日批評民進黨黨主席賴清德噤聲，說要掃黑根本是作戲。她提到賴清德在擔任台南市長期間，因議長李全教被起訴，235天拒絕進入議會接受監督。難道現在也支持台南市長黃偉哲拒絕到議會備詢嗎？

台南市正副議長選舉賄選暴力案偵結，南檢歷經近3個月調查，2日依違反選罷法起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人，並羈押民進黨前中執委郭再欽等6人。台南地院2日下午開庭審訊後，准許6人以50萬元至300萬元交保，並限制住居。

對此，王鴻薇3日表示，本案涉及賄選及恐嚇等不法手段震驚全國。尤其行賄市議員方一峰未果，後續還以恐嚇、妨害自由方式威脅不能投給前議長郭信良，方一峰則強硬拒絕並報案，畫面傳出更是震驚全國。

王鴻薇說，這起民進黨重大醜聞，除了民進黨黨主席賴清德噤聲，英系領袖洪耀南還留言力挺「你沒有問題的」，怒批民進黨掃黑排黑就是作戲、呼攏人民。王鴻薇提到，當年台南市議長李全教被起訴時，時任台南市長的賴清德拒絕進議會接受監督，235天沒進議會，還被監察院彈劾，當時賴清德終於進議會，還說陽光照進來了。

王鴻薇質疑，如今台南市的陽光被遮住，賴清德不出來說話，如何撥雲見日？難道也支持黃偉哲拒絕到議會備詢嗎？對涉案的民進黨黨人，也要力挺他們「沒有問題的」嗎？現在民進黨主席賴清德，難道要打臉台南市長賴清德嗎？

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