　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水情告急！南部降雨量「創30年新低」　3縣市限水詳情一次看

▲經濟部水利署全台供水燈號。（圖／翻攝經濟部水利署官網）

▲全台供水燈號。（圖／翻攝經濟部水利署官網）

記者翁子皓／綜合報導

南部地區去年以來降雨量為30年來新低，導致各地水情緊張，嘉義、台南、高雄等地都有限水的情形發生，對此，《東森新媒體ETtoday》特別整理出各縣市的限水情形，供民眾參考。

嘉義縣目前的水情燈號為黃燈「減壓供水」，而其中仁義潭水庫蓄水量778.11萬噸，蓄水量只有31.32%，已有部分出現見底、潭底乾枯到龜裂的情形。而嘉義2月累計雨量仍是0mm，目前雲林每日支援嘉義10萬噸水救急。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義水情告急，仁義潭底部出現乾枯龜裂的情形。（圖／台灣自來水公司第五區管理處提供）

▲嘉義水情告急，仁義潭底部出現乾枯龜裂的情形。（圖／台灣自來水公司第五區管理處提供）

台南市目前的水情燈號為橙燈「減量供水」，中央預估曾文、烏山頭水庫至今年5月底，尚餘8700萬噸以上，南化水庫則有650萬噸以上蓄水量，台南市政府也依現行規定加強節水力道，1日市政會議中也由水利局陳報相關抗旱整備作為。

高雄市目前的水情燈號為綠燈「水情提醒」，但經濟部長王美花1日首度召開旱災中央災害應變中心跨部會議，水利署長賴建信於會後表示，會中決議高雄地區水情燈號將自3月8日起變更，由目前的提醒綠燈轉為「減壓供水」的黃燈，將於夜間11時至隔日清晨5時減壓供水，並不會影響南部民生用水。

▲▼水情緊張！陳其邁下令整備70萬噸「備援用水」，再開挖8口水井。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁視察高雄水情。（圖／記者賴文萱翻攝）

彰化目前的水情燈號為藍燈「供水正常」， 北彰化需要用到台中水庫的水，目前供給量回到過年前由6萬公噸減到4萬公噸，晚上10點到清晨4點減壓供， 至於南彰化部分地區用到地下水及雲林水庫，也都是減壓供水，未來視水情，滾動式調整。

水情燈號意義及對應措施：

一、綠燈(水情提醒)：加強水源調度及研擬措施。

二、黃燈(減壓供水)：
(一)減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
(二)停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

三、橙燈(減量供水)：
(一)停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水。
(二)減量供水：
1.每月用水超過1000度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5~20%，但醫療或其他性質特殊者，不在此限。
2.游泳池、洗車、三溫暖、水療業者、及其他不急需之用水，減供20%。

四、紅燈(分區供水或定點供水)：
紅燈分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
紅燈定點供水，供水優先順序如下：
(一)居民維生。
(二)醫療。
(三)國防事業。
(四)工商事業。
(五)其他。

ET快訊
宜蘭蔥油餅現況曝！　鄰居嘆：老闆夫婦也受傷害
快訊／台南議長賄選案　邱莉莉等10人起訴
收禮物後「28歲男星出車禍亡」！　于美人：華人很忌諱
實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰」！　萬人看傻
快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元
沒蛋可賣！　新竹名店宣布「停業10天」
1200元預計6月發！　「這4個月出生」也能領
董至成認了「包養酒店妹8年」！　痛揭離婚主因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

搶救更多生命！產官學3方合作　首創手術資訊化AI平台

北市招募公立高中正式教師　甄選簡章出爐3／22~3／28報名

水情告急！南部降雨量「創30年新低」　3縣市限水詳情一次看

好市多促銷外接硬碟！他喊最超值　內行人1原因不推薦：懂的就懂

Toyz把爛牌打贏？鄉民見證「跌谷底再翻身」全靠1關鍵：的確有料

餐廳2字超狂音譯「Bon Come」　千人一唸笑炸：也太直翻

外出戴口罩！「3測站」亮紅燈　環保署：西半部都要留意空品

蔥多餅店道歉！疑開粉專嗆酸民「1天內態度大轉」　1段話又挨罵

停辦228紀念活動聲浪增加？文化部長史哲：持續進行是朝野共識

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

搶救更多生命！產官學3方合作　首創手術資訊化AI平台

北市招募公立高中正式教師　甄選簡章出爐3／22~3／28報名

水情告急！南部降雨量「創30年新低」　3縣市限水詳情一次看

好市多促銷外接硬碟！他喊最超值　內行人1原因不推薦：懂的就懂

Toyz把爛牌打贏？鄉民見證「跌谷底再翻身」全靠1關鍵：的確有料

餐廳2字超狂音譯「Bon Come」　千人一唸笑炸：也太直翻

外出戴口罩！「3測站」亮紅燈　環保署：西半部都要留意空品

蔥多餅店道歉！疑開粉專嗆酸民「1天內態度大轉」　1段話又挨罵

停辦228紀念活動聲浪增加？文化部長史哲：持續進行是朝野共識

普丁：正在籌備見習近平　盼能展示莫斯科地鐵大環線

「殘殺懷孕8月女星16刀」成歷史血案！邪教女73歲逝　美國夯片靠她改編

鋼捲脫落…貨車瞬間變「翹翹板」誇張影片曝！駕駛遭震昏送醫

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

搶救更多生命！產官學3方合作　首創手術資訊化AI平台

劉亞仁染4毒2年前受訪「表情誇張、字句反覆」　專家：恐有毒癮！

快訊／美國189.5億對台軍售案　外交部已收到正式通知

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

男將「活跳跳鰻魚」放入肛門治便祕　牠腹中垂死掙扎！腸子穿破洞

百萬YouTuber現蹤東京街頭！　「戴口罩擦肩」仍被台人認出：超強

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥油餅店現況照曝光　攤車已撤走

80K男「每周找妹子打砲」剩4萬存股！全場吵翻了

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

4星座走婚運　單身也遇宿命緣

輕井澤台中公益店暫停營業3個月

12生肖幸運色大公開！選對色運勢一飛沖天

開店前10分鐘「排出一條肥龍」　台南人吐真心話

本土猴痘南北爆！台大醫估「很可能已有群聚」

更多熱門

相關新聞

抗旱作戰！經部增鑿54口水井、4月底前每日增供13.6萬噸水

抗旱作戰！經部增鑿54口水井、4月底前每日增供13.6萬噸水

南部水情嚴峻，旱災中央災害應變中心決議高雄水情燈號自8日起調整為減壓供水黃燈，經濟部長王美花表示，已啟動穩定南部供水抗旱計劃，中央與地方合力增鑿54口抗旱水井，預計於4月底前完成每日增供13.6萬噸水量。

高雄3／8起減壓供水　水情4燈號一次看懂

高雄3／8起減壓供水　水情4燈號一次看懂

台南水情1日燈號轉橙燈

台南水情1日燈號轉橙燈

228連假日月潭九蛙疊像全露！收假後喝到水了

228連假日月潭九蛙疊像全露！收假後喝到水了

嘉義水情告急！雲林每日10萬噸水救急

嘉義水情告急！雲林每日10萬噸水救急

關鍵字：

水情降雨限水供水水利署

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

麥當勞新菜單停賣9大品項！

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面