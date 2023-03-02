水情告急！南部降雨量「創30年新低」　3縣市限水詳情一次看

▲全台供水燈號。（圖／翻攝經濟部水利署官網）

記者翁子皓／綜合報導

南部地區去年以來降雨量為30年來新低，導致各地水情緊張，嘉義、台南、高雄等地都有限水的情形發生，對此，《東森新媒體ETtoday》特別整理出各縣市的限水情形，供民眾參考。

嘉義縣目前的水情燈號為黃燈「減壓供水」，而其中仁義潭水庫蓄水量778.11萬噸，蓄水量只有31.32%，已有部分出現見底、潭底乾枯到龜裂的情形。而嘉義2月累計雨量仍是0mm，目前雲林每日支援嘉義10萬噸水救急。

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▲嘉義水情告急，仁義潭底部出現乾枯龜裂的情形。（圖／台灣自來水公司第五區管理處提供）

台南市目前的水情燈號為橙燈「減量供水」，中央預估曾文、烏山頭水庫至今年5月底，尚餘8700萬噸以上，南化水庫則有650萬噸以上蓄水量，台南市政府也依現行規定加強節水力道，1日市政會議中也由水利局陳報相關抗旱整備作為。

高雄市目前的水情燈號為綠燈「水情提醒」，但經濟部長王美花1日首度召開旱災中央災害應變中心跨部會議，水利署長賴建信於會後表示，會中決議高雄地區水情燈號將自3月8日起變更，由目前的提醒綠燈轉為「減壓供水」的黃燈，將於夜間11時至隔日清晨5時減壓供水，並不會影響南部民生用水。

▲高雄市長陳其邁視察高雄水情。（圖／記者賴文萱翻攝）

彰化目前的水情燈號為藍燈「供水正常」， 北彰化需要用到台中水庫的水，目前供給量回到過年前由6萬公噸減到4萬公噸，晚上10點到清晨4點減壓供， 至於南彰化部分地區用到地下水及雲林水庫，也都是減壓供水，未來視水情，滾動式調整。

水情燈號意義及對應措施：

一、綠燈(水情提醒)：加強水源調度及研擬措施。

二、黃燈(減壓供水)：

(一)減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

(二)停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

三、橙燈(減量供水)：

(一)停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水。

(二)減量供水：

1.每月用水超過1000度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5~20%，但醫療或其他性質特殊者，不在此限。

2.游泳池、洗車、三溫暖、水療業者、及其他不急需之用水，減供20%。

四、紅燈(分區供水或定點供水)：

紅燈分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

紅燈定點供水，供水優先順序如下：

(一)居民維生。

(二)醫療。

(三)國防事業。

(四)工商事業。

(五)其他。