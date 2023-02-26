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社會 社會焦點 保障人權

外送員騎車叭一聲！慘被駕駛重拳暴打濺血　母心碎：有什麼深仇大恨

記者朱祖儀／綜合報導

在路上難免會發生行車糾紛，但也不應該出手打人！近日網路上瘋傳一段影片，看到一名中年男子不斷謾罵外送員，甚至動拳毆打對方。原來是因為他開車到一半，被外送員按了一下喇叭，才會被惹怒而打人。但這情景看在外送員母親眼裡相當心痛，無奈問說「有什麼深仇大恨讓你出拳重擊我兒子？」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲駕駛不斷暴打外送員。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

有網友在臉書社團「爆料公社」分享2段影片，並轉述外送員母親的話，表示兒子在外面跑外送打工，看到前方車輛龜速行駛，於是在後方按了一聲喇叭。孰料駕駛瞬間情緒失控，先是停在路邊嗆聲「叭三小」，看到對方不予理會，就直接衝到送餐地點打人，一旁路人見狀急忙阻攔，但駕駛依舊不肯罷休，繼續衝上去追打。

外送員母親看到這幕相當心痛，表示「要不是民眾有拉你，我看你根本沒有想要停下你的拳頭，有什麼深仇大恨讓你出拳重擊我兒子？」她也透露，兒子臉上縫了數針，目前已經驗傷報案完畢，很感謝一旁幫忙勸阻的民眾，也慶幸施暴者沒有拿武器，否則後果不堪設想。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲外送員不停擦掉臉上的血跡。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

從畫面中也看到，男子大聲嗆聲「囂張什麼」，外送員不停擦拭臉上的血跡，一旁民眾急忙勸阻「不要再打了」，也有人上前阻攔。但男子沒有理會周邊的人，繼續大罵「騎摩托車這麼囂張」，又衝上前揮了好幾拳，甚至想要跟著外送員進到大樓內，路人見狀急忙喊說報警，警衛也衝上前擋住。

不少人看到影片後紛紛怒批，「沒還手是正確的，告死他讓他付出代價，此風不可漲」、「告到底不要和解，人家沒還手就覺得好欺負、追著打」、「可惡！只是按個喇叭就把人往死裡打？直接提告不用客氣啦」、「看得好心疼，沒還手還被揍，打人就是不對」、「告死他，你兒子只是不想動手而已，不然他一拳應該就倒了」、「用力告，而且拒絕和解」、「只有後半段，前半段應該有什麼口角才失控的吧！但是打人就是不對」。

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