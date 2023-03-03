　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗通霄拱天宮凌晨「開爐」白沙屯媽祖聖顏再現　進香圓滿結束

▲▼白沙屯拱天宮媽祖2月20日回宮安座後，歷經12天薰染萬年香火的靈氣，3日凌晨舉行開爐儀式，久違的媽祖再度出現於眾人眼前。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲白沙屯拱天宮媽祖2月20日回宮安座後，歷經12天薰染萬年香火的靈氣，3日凌晨舉行開爐儀式，久違的媽祖再度出現於眾人眼前。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林北港朝天宮進香活動，2月20日回宮安座後，媽祖神尊歷經12天薰染萬年香火的靈氣，今(3日)凌晨舉行開爐儀式，並將從朝天宮取回的香火倒入廟中各香爐，象徵年度進香圓滿結束。

今(3日)凌晨子時，拱天宮執事人員及爐主、副爐主在媽祖殿前舉行祭拜儀式後，0時25分大殿神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏再度呈現。並自神房中取出從北港取回的香火，加入拱天宮香爐之中，完成「開爐」儀式。開爐之後，進香所使用的「火缸」與「頭旗」再度被收入媽祖神房之中，完成一年一度的媽祖進香活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼執事人員自神房中取出從北港取回的香火，加入拱天宮香爐之中，完成「開爐」儀式。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲執事人員自神房中取出從北港取回的香火，加入拱天宮香爐之中，完成「開爐」儀式。（圖／記者蔡文淵翻攝）

2023年拱天宮媽祖年南下北港朝天宮進香活動，2月12日凌晨起駕出發，2月20日回宮時，迎回的香擔火缸連同媽祖神尊送進大殿神房，媽祖安座後放下神龕紅色布幔，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，依往例回宮第12天舉行開爐儀式。

開爐過後，信眾們則拿出自家的進香旗、大貢香過爐，除了過爐收旗象徵將兵馬繳還媽祖之外，大貢香拿回家中點燃、插入香爐，則象徵將兵馬領回家中、護佑閤家平安。

▲▼開爐過後，信眾們拿出大貢香過爐，拿回家中點燃、插入香爐，護佑閤家平安。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲開爐過後，信眾們拿出大貢香過爐，拿回家中點燃、插入香爐，護佑閤家平安。（圖／記者蔡文淵翻攝）

廟方叮嚀，進香旗此時已經完成任務卸去兵將靈力，應妥善收藏在廳堂潔淨處，待明年進香再度取出使用。

拱天宮媽祖每年南下雲林縣北港朝天宮進香是國內宗教盛事，進香路線全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色。今年進香行程2月12日凌晨出發，2月20日回宮，全程9天8夜，有11萬3621名香燈腳報名，沿途還有許多民眾加入，創下空前記錄，今(3日)舉行開爐儀式，象徵年度進香圓滿結束。

ET快訊
4月中發6000！　加碼補助估5百萬人受惠
來台當看護才10天　她落跑萬華站壁賣淫
日本發現「新領土」！　暴增7000多座島嶼
快訊／國1南向「2車追撞」佔路肩！　車流回堵5km
LuxyGirls一字馬抖動亂罰球　洋將粗口開譙
中國贏了！37項關鍵技術研究「輾壓美國」　幾乎壟斷10個領域
好市多1商品漲價！會員卻罕見道謝　背後原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗栗通霄拱天宮凌晨「開爐」白沙屯媽祖聖顏再現　進香圓滿結束

水溝驚見「2條浮腫灰腿」　人夫嚇到差點漏尿：沒公德心

好市多這商品119元漲到175元！大批會員卻罕見道謝　背後原因曝光

南榮科大前校長賣假學歷搞到停辦　改設貴族小學求生存

宜蘭凌晨4.9地震傳地鳴！　居民被震醒：蹦一聲像爆炸

汽車違停人行道無法檢舉　百萬網紅2張照開戰綠委：違停之父

今晨冷氣團7.8℃　未來一周天氣曝光！明1區有雨

快訊／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　北台灣有感搖晃

快訊／東北地區0:48發生地震　台北深夜明顯有感

台北冬季近5年最冷　冷氣團發威「一天暴跌10°C」下波接力再冰台

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

Toyz飲料店竟是「既存違建」　才開2天...北市：查報處分

苗栗通霄拱天宮凌晨「開爐」白沙屯媽祖聖顏再現　進香圓滿結束

水溝驚見「2條浮腫灰腿」　人夫嚇到差點漏尿：沒公德心

好市多這商品119元漲到175元！大批會員卻罕見道謝　背後原因曝光

南榮科大前校長賣假學歷搞到停辦　改設貴族小學求生存

宜蘭凌晨4.9地震傳地鳴！　居民被震醒：蹦一聲像爆炸

汽車違停人行道無法檢舉　百萬網紅2張照開戰綠委：違停之父

今晨冷氣團7.8℃　未來一周天氣曝光！明1區有雨

快訊／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　北台灣有感搖晃

快訊／東北地區0:48發生地震　台北深夜明顯有感

台北冬季近5年最冷　冷氣團發威「一天暴跌10°C」下波接力再冰台

樂天啦啦隊前進大都會台灣日　完成美日韓職大滿貫

台積電上漲5元至524　台股漲逾百點站上15700

點點心要在台南開出第3家分店　南紡台南店預計年中開幕

想投資英國房市交給專業不怕受騙　先聽「英商首都」全台專業講座分析

台中14期重劃區接棒七期　交通串聯市政豐藏新鑽未來

王柏融、陳冠宇收手繪卡片　小球迷擔心壓力大、暖心叮囑別受傷

拚4月發現金！陳建仁赴立院報告特別預算　弱勢補助估5百萬人受惠

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友！凌晨體驗第一次…背後環抱私照閃炸

阿里山自小客「衝墜30m邊坡」！駕駛拋飛車外重傷　送醫不治

抽中賺6.34萬！龍德造船申購湧近百萬筆　中籤率僅0.18％

台中龍井火燒山變死亡谷！　一片焦黑...梅花鹿剩「骨架」

生活熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

即／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

7-11賣「28萬預購品」太狠了！網友驚呆

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

今晨冷氣團7.8℃　未來一周天氣曝光

快訊／飲料店陷「違建風波」　Toyz 8字回應

蔥油餅回擊網友各種創作文　稱「少2百、下跪」非事實

主管傳LINE「附上QoQ符號」　他翻白眼！真相臉腫了

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

加籍YTR「看不爽台灣12件事」　爆台人共鳴

更多熱門

相關新聞

跛腳阿伯「走一步痛一次」　媽祖為他急轉90度

跛腳阿伯「走一步痛一次」　媽祖為他急轉90度

苗栗白沙屯媽祖預計20日下午4點返抵拱天宮，而在進香的過程中，有一名69歲的黃姓阿伯右小腿萎縮，無法跟上速度，仍堅持跟隨媽祖走完全程，故事感動了許多人。就在距離拱天宮約剩1.2公里處，有網友捕捉到阿伯的身影，也許是被阿伯的毅力給感動，媽祖慈悲特地停轎為阿伯祈福，照片被PO上網，感動了眾人。

白沙屯媽回宮告別好姐妹　粉紅超跑換8抬大轎

白沙屯媽回宮告別好姐妹　粉紅超跑換8抬大轎

勇腳伯走夜路追粉紅超跑！香客暖舉讓他笑了

勇腳伯走夜路追粉紅超跑！香客暖舉讓他笑了

即／騎40km去拱天宮拜拜！婦誤闖台61線爆胎自摔

即／騎40km去拱天宮拜拜！婦誤闖台61線爆胎自摔

18輛吊車百萬鞭炮迎「粉紅超跑」　香燈腳擠爆台1線

18輛吊車百萬鞭炮迎「粉紅超跑」　香燈腳擠爆台1線

關鍵字：

拱天宮開爐

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

即／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　

快訊／香港42樓大廈「整棟燒起來」宛如末日

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

趙露思「飆髒話罵吳磊」影片瘋傳！

二兒子愛上皮朋前妻　喬丹態度曝光

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面