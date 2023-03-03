苗栗通霄拱天宮凌晨「開爐」白沙屯媽祖聖顏再現　進香圓滿結束

▲白沙屯拱天宮媽祖2月20日回宮安座後，歷經12天薰染萬年香火的靈氣，3日凌晨舉行開爐儀式，久違的媽祖再度出現於眾人眼前。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林北港朝天宮進香活動，2月20日回宮安座後，媽祖神尊歷經12天薰染萬年香火的靈氣，今(3日)凌晨舉行開爐儀式，並將從朝天宮取回的香火倒入廟中各香爐，象徵年度進香圓滿結束。

今(3日)凌晨子時，拱天宮執事人員及爐主、副爐主在媽祖殿前舉行祭拜儀式後，0時25分大殿神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏再度呈現。並自神房中取出從北港取回的香火，加入拱天宮香爐之中，完成「開爐」儀式。開爐之後，進香所使用的「火缸」與「頭旗」再度被收入媽祖神房之中，完成一年一度的媽祖進香活動。

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▲執事人員自神房中取出從北港取回的香火，加入拱天宮香爐之中，完成「開爐」儀式。（圖／記者蔡文淵翻攝）

2023年拱天宮媽祖年南下北港朝天宮進香活動，2月12日凌晨起駕出發，2月20日回宮時，迎回的香擔火缸連同媽祖神尊送進大殿神房，媽祖安座後放下神龕紅色布幔，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，依往例回宮第12天舉行開爐儀式。

開爐過後，信眾們則拿出自家的進香旗、大貢香過爐，除了過爐收旗象徵將兵馬繳還媽祖之外，大貢香拿回家中點燃、插入香爐，則象徵將兵馬領回家中、護佑閤家平安。

▲開爐過後，信眾們拿出大貢香過爐，拿回家中點燃、插入香爐，護佑閤家平安。（圖／記者蔡文淵翻攝）

廟方叮嚀，進香旗此時已經完成任務卸去兵將靈力，應妥善收藏在廳堂潔淨處，待明年進香再度取出使用。

拱天宮媽祖每年南下雲林縣北港朝天宮進香是國內宗教盛事，進香路線全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色。今年進香行程2月12日凌晨出發，2月20日回宮，全程9天8夜，有11萬3621名香燈腳報名，沿途還有許多民眾加入，創下空前記錄，今(3日)舉行開爐儀式，象徵年度進香圓滿結束。