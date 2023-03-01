小王綠了他還邀合照取笑　老董見妻甜喊「上廁所有紅」崩潰了

記者黃翊婷／綜合報導

新北市某公司陳姓老董發現妻子外遇室內裝修公司王姓老闆，兩人不僅互傳「愛妳我的寶貝」、「好朋友來了嗎」、「回來上厠所就有紅的了」等訊息，還相約共遊吳哥窟，王男甚至在婚外情尚未曝光之前，故意在餐會上邀他合照，事後才傳給他示威，讓他身心受創，因而決定提告求償200萬元。高等法院合議庭審理後，裁定王男應該賠償50萬元較為適當，全案確定。

▲陳男不滿王男戴他綠帽，還故意跑來找他合照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，和妻子婚後感情和睦，夫妻倆共創事業，育有4名子女，沒想到2020年6月12日晚間他無意間看到妻子的手機LINE對話，發現妻子與王男互傳許多超乎一般社會情誼的訊息，包含「愛妳我的寶貝」、「好朋友來了嗎」、「回來上厠所就有紅的了，下午量就有漸增了」、「我也好愛你，身體顧好」、「想你」、「等寶貝你道晚安」、「愛寶貝」等等。

陳男指控，抓包妻子外遇之後，他進一步追查，竟然發現妻子與王男早在2019年8月間就曾同遊吳哥窟，同年10月至2020年12月間多次在摩鐵發生性關係，他在2020年6月間要求妻子與王男斷絕聯絡，對方竟然改用女性暱稱「麗萍」繼續與妻子聯繫，甚至強行開車把人載到摩鐵。

更讓陳男無法接受的是，事情曝光之前，大約是在2019年間，他因為不知道妻子外遇，某一次餐會上，王男竟然主動來找他，當下自我介紹還敬酒、合照，事後才把照片傳給他示威，讓他倍感受辱，最終與妻子離婚，並決定對王男提告求償200萬元。

王男則辯稱，他在數年前就已經認識陳妻，交情只是一般朋友，在公開場合相遇也是基於禮貌閒話家常而已，陳男出示的LINE對話證據都不是他本人操作的，他也沒有和陳妻共遊吳哥窟，出境紀錄只能證明他有在2019年8月間搭機前往柬埔寨，縱使2人搭乘的是同一班飛機，也不能因此認定他們是共同出遊。

不過，高等法院合議庭認為，王男在接受審理時自己承認，有時候會透過LINE傳送「寶貝」、「愛妳」等訊息給陳妻，那些都是開玩笑的，因為陳妻會幫他買東西或贈送東西，才會這樣說；但仔細查看對話紀錄內容，其中的親暱言語並無戲謔之意，因此這部分難以採信。

合議庭指出，根據出入境資料顯示，王男和陳妻是搭乘同班機出國，再搭乘同班機回台，從種種證據看來，兩人的關係已經超過社會一般通念所能容忍的範圍，嚴重侵害陳男的配偶關係身分法益，最終判王男應該賠償50萬元較為適當，全案確定。