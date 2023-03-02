　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美國對台軍售案總價189億　國台辦：「以武拒統」注定失敗

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2023.1.11） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

美國將對台灣出售AGM-88B、AIM-120C等兩型飛彈，總價值約新台幣189.5億元。對此，大陸國台辦今（2）日晚間表示，敦促美方停止在台灣問題上玩火，正告民進黨政府企圖「以武拒統」「倚美謀獨」，注定失敗。

國台辦發言人馬曉光指出，堅決反對美國向中國台灣出售武器；美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一一七」公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。

馬曉光表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止在台灣問題上玩火，慎重處理台灣問題，「正告民進黨當局，企圖『以武拒統』『倚美謀獨』，注定失敗。」

國防部2日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元（約189億新台幣）對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

總統府發言人Kolas Yotaka於2日上午表示，總統府再次感謝美國政府依照「台灣關係法」與「六項保證」精神，維持區域安全穩定，落實對台灣強化自我防禦能力的承諾。她也強調，誠如總統蔡英文所指示，萬全的準備，是為了避戰，自助而後人助。

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖托夢　腦萎縮童找到了！
快訊／威力彩今晚13連槓　下期頭獎飆上11.5億
3月女嬰遭虐眼盲切腦　囂張保母夫妻下場曝
男大生遭兄弟會「船槳狠K70次」慘死！遺體認不出
總統府建址是「陰地」靈異故事超多　深夜傳腳鐐、日本兵腳步聲
蔡天鳳案震驚華人　她曝社會記者「穿搭1禁忌」：最怕小夜遇兇殺
彰化「送肉粽」路線圖曝光！　最後地點鄉民看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國對台軍售案總價189億　國台辦：「以武拒統」注定失敗

快訊／蔡天鳳案又一男被捕！「前夫朋友」涉協助犯罪

榮耀CEO：就是要超越華為　成為「新的標竿」

史上最強婚禮現場！賓客直擊「3名新娘」出場　全場轟動搶合影

美警告不得在俄烏「腳踏兩條船」　陸：始終站在和平一邊

美眾院賦權拜登禁TikTok　陸：無理打壓！

大陸兩會「權威部門話開局」登場　多部門「一把手」亮相

香港高鐵傳將恢復來往北京、上海的長途班次

少女買奶茶被搭訕！一周後慘遭性侵　惡狼被逮查出「染愛滋」

TCL李東生：中國製造業要走出去　從輸出產品變「輸出工業能力」

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

美國對台軍售案總價189億　國台辦：「以武拒統」注定失敗

快訊／蔡天鳳案又一男被捕！「前夫朋友」涉協助犯罪

榮耀CEO：就是要超越華為　成為「新的標竿」

史上最強婚禮現場！賓客直擊「3名新娘」出場　全場轟動搶合影

美警告不得在俄烏「腳踏兩條船」　陸：始終站在和平一邊

美眾院賦權拜登禁TikTok　陸：無理打壓！

大陸兩會「權威部門話開局」登場　多部門「一把手」亮相

香港高鐵傳將恢復來往北京、上海的長途班次

少女買奶茶被搭訕！一周後慘遭性侵　惡狼被逮查出「染愛滋」

TCL李東生：中國製造業要走出去　從輸出產品變「輸出工業能力」

全台唯一！桃園社會企業創業補助　擴大補助資格

境外傳輸污染移入　桃園聯合北部四縣市共同應變

海神「運動挺運動」主題周　錢薇娟、湯智鈞、楊勇緯接力開球

快訊／威力彩今晚13連槓　下期頭獎飆上11.5億

韓知名漫畫家「抗癌期間老公竟外遇」！　心碎離婚宣告：變1個人了

快訊／白沙屯媽祖托夢　腦萎縮童找到了！

28歲男持長槍朝「瘋琴」公司轟5槍！晚間遭聲押禁見

辱連千毅獄中「用嘴幫受刑人排毒」　勾惡被起訴了

張育成期待史庫柏來台　「被他打全壘打！還跟我說謝謝」

昆凌90歲爺爺參加鉛球比賽！　她揭「70年前輝煌紀錄」：好佩服

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

蔡天鳳案又一男被捕！前夫朋友涉協助犯罪

美國189億對台軍售案　國台辦回應

史上最強婚禮現場！3名新娘出場眾人看傻

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

重機女神超性感　本尊曝光「驚為天人」

少女買奶茶被搭訕慘遭性侵　惡狼被逮查出染愛滋

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

時隔3年　廈門航空恢復飛高雄航線

5歲童遭幼稚園園長報復！被獨自關1天不給水喝

蔡天鳳兩妹妹曝光！同樣甜美溫婉　合體畫面曝

佛光山寺住持心保見國台辦主任

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳祭拜現場2男1女下跪！

更多熱門

相關新聞

快訊／國防部證實美售台2款F-16飛彈　總價189.5億元

快訊／國防部證實美售台2款F-16飛彈　總價189.5億元

國防部2日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元（約189億新台幣）對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元

佛光山寺住持心保見國台辦主任

佛光山寺住持心保見國台辦主任

88槍擊案嫌犯被押回台　陸委會表達肯定

88槍擊案嫌犯被押回台　陸委會表達肯定

快訊／88槍案2嫌在陸遭鎖定逮捕　國台辦回應

快訊／88槍案2嫌在陸遭鎖定逮捕　國台辦回應

關鍵字：

國台辦馬曉光軍售對台軍售

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

更多

最夯影音

更多
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面