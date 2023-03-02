美國對台軍售案總價189億　國台辦：「以武拒統」注定失敗

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／北京報導

美國將對台灣出售AGM-88B、AIM-120C等兩型飛彈，總價值約新台幣189.5億元。對此，大陸國台辦今（2）日晚間表示，敦促美方停止在台灣問題上玩火，正告民進黨政府企圖「以武拒統」「倚美謀獨」，注定失敗。

國台辦發言人馬曉光指出，堅決反對美國向中國台灣出售武器；美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一一七」公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。

馬曉光表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止在台灣問題上玩火，慎重處理台灣問題，「正告民進黨當局，企圖『以武拒統』『倚美謀獨』，注定失敗。」

國防部2日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1900萬美元（約189億新台幣）對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

總統府發言人Kolas Yotaka於2日上午表示，總統府再次感謝美國政府依照「台灣關係法」與「六項保證」精神，維持區域安全穩定，落實對台灣強化自我防禦能力的承諾。她也強調，誠如總統蔡英文所指示，萬全的準備，是為了避戰，自助而後人助。