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美智庫經濟自由指數　台灣全球第4史上最佳

▲▼ 台北101。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據報告，全球前10名依序是新加坡、瑞士、愛爾蘭、台灣、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、荷蘭、丹麥與瑞典。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國智庫「傳統基金會」今天公布年度經濟自由指數報告，台灣得分高達80.7，在全球排名第4、亞太第2，寫下歷年來最佳成績。台灣去年首度獲得「自由」評比，今年蟬聯。

美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）今天公布2023年經濟自由指數（2023 Index of Economic Freedom）報告，全球計有184個經濟體納入評比。

報告指出，台灣得分從去年80.1分成長至80.7分（滿分為100分），蟬聯最優良「自由」（Free，門檻80分）評比。今年全球僅4國獲「自由」評比。

根據報告，全球前10名依序是新加坡、瑞士、愛爾蘭、台灣、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、荷蘭、丹麥與瑞典。

在亞太區域方面，台灣排名第2，僅次於新加坡，也是前5名當中，唯一得分優於去年的經濟體。

綜觀其他亞太國家，南韓從去年全球第19名回升至第15名，維持在「大致自由」（Mostly free）等級；日本從去年排名第35攀升至第31，仍被歸類為「適度自由」（Moderately free）；中國則仍落入最差的「壓迫」（Repressed）國家行列，今年排名第154。

整體來看，2023年全球經濟自由平均指數為59.3分，較去年下降0.7分。

傳統基金會自1995年起公布經濟自由指數，以各國在法治、政府規模、規範效益、開放市場等4大領域政策與情形作為評鑑依據，4大領域底下各有3個細項。

在全部12個細項評比中，台灣在商業自由、貿易自由、貨幣自由、財產權、政府開支等7項都獲得80分以上的得分，其餘如投資自由得到70分、勞工自由69.1分、金融自由60分。

報告指出，台灣恪遵法治，財產權得分高於全球平均，政府誠信分數也高於世界平均。

報告也指出，台灣恪遵法治，加上對全球商業持開放態度，讓台灣位居全經濟自由前段班。完善的制度架構、私營產業的創業活力以及促進商品和資本自由流通的開放市場政策，都是形塑台灣充滿活力經濟的重要因素。

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