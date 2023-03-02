學習體操改善專注力 全國兒童體操比賽逾700位選手參賽

▲全國兒童體操錦標賽，參賽選手身手矯健，

生活中心／台北報導

中華民國體操協會日前在仁愛國中舉辦全國兒童體操錦標賽，吸引全台七百多位選手參加，體操協會理事長鄭勝次表示，這是首次舉辦兒童體操全國性比賽，希望藉此推廣兒童體操運動，啟發小朋友對體操運動的興趣。這次比賽活動成功，參賽小選手個個身手矯健，平衡感極佳。

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▲體操協會理事江敏男認為，兒童學習體操可改善感覺統合，增進注意力 。（圖／記者蘇位榮攝）

體操協會理事、史波奇兒童科學體適能中心總經理江敏男認為，體操可以訓練小朋友的肢體發展、動作協調，也可讓小朋友在玩樂中學習運動，有效改善感覺統合、和注意力不集中的問題，體操運動應該推廣到全國，這項運動可以說是兒童最佳運動，史波奇倡導讓孩子們快樂安全的學習體操，家長們可以放心安心。

體操選手李智凱2021年在東京奧運競技體操鞍馬決賽獲得銀牌，成為台灣史上首面奧運體操項目獎牌，引起各方注意，全台觀眾感動。其實，李智凱從六歲就開始學習體操，也曾參與2005年紀錄片「翻滾吧！男孩」的演出，當時他還是個小學生，但已展露天份，成長後果然在奧運殿堂上發光發熱。

鄭勝次和江敏男都認為，現在的小朋友常跟著大人玩3C電子產品，一天到晚看手機，沈浸在3C聲光世界，最大的傷害，不只是眼睛，更嚴重的問題會造成小朋友注意力缺失過動症（ADHD）的可能；避免這些後遺症，可以讓小朋友學習體操，體操課程的設計，除了讓小朋友健全肢體發展、動作協調外，也可以改善感覺統合和專注力不足的問題，讓小朋友在安全快樂中學習運動，體操協會將會持續推廣兒童體操運動。