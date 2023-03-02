　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學習體操改善專注力 全國兒童體操比賽逾700位選手參賽

▲全國兒童體操錦標賽，吸引全台七百多位選手參加 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲全國兒童體操錦標賽，參賽選手身手矯健，

生活中心／台北報導

中華民國體操協會日前在仁愛國中舉辦全國兒童體操錦標賽，吸引全台七百多位選手參加，體操協會理事長鄭勝次表示，這是首次舉辦兒童體操全國性比賽，希望藉此推廣兒童體操運動，啟發小朋友對體操運動的興趣。這次比賽活動成功，參賽小選手個個身手矯健，平衡感極佳。

▲全國兒童體操錦標賽，吸引全台七百多位選手參加，體操協會理事江敏南 。（圖／記者蘇位榮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲體操協會理事江敏男認為，兒童學習體操可改善感覺統合，增進注意力 。（圖／記者蘇位榮攝）

體操協會理事、史波奇兒童科學體適能中心總經理江敏男認為，體操可以訓練小朋友的肢體發展、動作協調，也可讓小朋友在玩樂中學習運動，有效改善感覺統合、和注意力不集中的問題，體操運動應該推廣到全國，這項運動可以說是兒童最佳運動，史波奇倡導讓孩子們快樂安全的學習體操，家長們可以放心安心。

▲全國兒童體操錦標賽，吸引全台七百多位選手參加 。（圖／記者蘇位榮攝）

體操選手李智凱2021年在東京奧運競技體操鞍馬決賽獲得銀牌，成為台灣史上首面奧運體操項目獎牌，引起各方注意，全台觀眾感動。其實，李智凱從六歲就開始學習體操，也曾參與2005年紀錄片「翻滾吧！男孩」的演出，當時他還是個小學生，但已展露天份，成長後果然在奧運殿堂上發光發熱。

▲全國兒童體操錦標賽，吸引全台七百多位選手參加 。（圖／記者蘇位榮攝）

鄭勝次和江敏男都認為，現在的小朋友常跟著大人玩3C電子產品，一天到晚看手機，沈浸在3C聲光世界，最大的傷害，不只是眼睛，更嚴重的問題會造成小朋友注意力缺失過動症（ADHD）的可能；避免這些後遺症，可以讓小朋友學習體操，體操課程的設計，除了讓小朋友健全肢體發展、動作協調外，也可以改善感覺統合和專注力不足的問題，讓小朋友在安全快樂中學習運動，體操協會將會持續推廣兒童體操運動。

▲全國兒童體操錦標賽，吸引全台七百多位選手參加 。（圖／記者蘇位榮攝）

ET快訊
快訊／通緝犯拒捕警開槍　25歲妻中彈都是血
快訊／立榮班機故障返航　乘客嚇壞：引擎噴火
國立大學教授出軌！　不倫偷吃女學生
快訊／第34屆金曲獎時間、地點出爐
普丁指定要她！女醫為俄羅斯「第一情婦」接生　4天後身亡
外國人「看不爽台灣12件事」　這3點爆共鳴：無法適應
快訊／鐵鍊拴21歲女當狗痛毆！　3惡煞路邊抬槓落網
買房8折！　台南議長賄選恐嚇手法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立榮班機「引擎噴火」返航　乘客嚇壞合掌祈禱

LIVE／最快月底輕症免隔離　王必勝最新說明

台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

畫家何肇衢確診重症過世　「打過疫苗很少出門」享耆壽92歲

學習體操改善專注力 全國兒童體操比賽逾700位選手參賽

「文化禮金」電影只能看國片！史哲：這次成功關鍵在非六都

交往5年才知女友「驚人秘密」！他陷道德拉扯...網曝後果：快攤牌

經典賽8日開打　洲際棒球場周遭禁飛無人機！最高罰150萬

館長開箱吃「肉圓披薩」秒露結屎面！曝真實口感：必勝客不要告我

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

立榮班機「引擎噴火」返航　乘客嚇壞合掌祈禱

LIVE／最快月底輕症免隔離　王必勝最新說明

台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

畫家何肇衢確診重症過世　「打過疫苗很少出門」享耆壽92歲

學習體操改善專注力 全國兒童體操比賽逾700位選手參賽

「文化禮金」電影只能看國片！史哲：這次成功關鍵在非六都

交往5年才知女友「驚人秘密」！他陷道德拉扯...網曝後果：快攤牌

經典賽8日開打　洲際棒球場周遭禁飛無人機！最高罰150萬

館長開箱吃「肉圓披薩」秒露結屎面！曝真實口感：必勝客不要告我

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

全國兒少帳戶奪冠！花蓮吉安鄉由6躍升第1　徐榛蔚公開表揚

快訊／通緝犯衝撞拒捕警開槍　妻子手掌中彈都是血...他棄車逃逸

立榮班機「引擎噴火」返航　乘客嚇壞合掌祈禱

活塞新星關鍵時刻叫了「不存在的暫停」　傳奇韋伯也曾因此留名

右眼長「針眼」黃偉哲成獨眼龍　為2023台灣國際蘭展忍病痛拼了！

LIVE／最快月底輕症免隔離　王必勝最新說明

台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

愛女拒絕靠爸發片！　75歲黃西田罕吐真心話：我會很難過

Toyz首店開進「手搖一條巷」點戰火　在地房仲駁：月租免10萬

逾百學者連署挺蔡陪慧　青年號召「南朋友」返鄉投票

台中警抄12公斤毒品　「次數太頻繁」酒店爆乳妹被臨檢超淡定

生活熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

80K男「每周找妹子打砲」剩4萬存股！全場吵翻了

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥油餅店現況照曝光　攤車已撤走

還我3公分！GG恢復真實長度　關鍵竟在肚子

4星座走婚運　單身也遇宿命緣

開店前10分鐘「排出一條肥龍」　台南人吐真心話

連假後好多人掛急診　醫：又吐又拉

更多熱門

相關新聞

李智凱連2站世界盃意外落馬

李智凱連2站世界盃意外落馬

體操世界盃卡達杜哈站，今天進行的男子鞍馬資格賽，台灣名將李智凱不幸落馬，倒是新秀蕭佑然修正前一站缺失，順利以14.233分、排名第7晉級決賽。

日本「體操甜心」嫁了！　情定暖男教練

日本「體操甜心」嫁了！　情定暖男教練

唐嘉鴻術後休養　師大教授心理輔導

唐嘉鴻術後休養　師大教授心理輔導

快訊／瑞莎組體操隊挨酸！老公護妻狂嗆遭判刑

快訊／瑞莎組體操隊挨酸！老公護妻狂嗆遭判刑

李智凱世界盃落馬　名列第7當磨練

李智凱世界盃落馬　名列第7當磨練

關鍵字：

體操專注力全國兒童體操比賽

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面