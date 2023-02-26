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快訊／組體操隊挨酸！小開尪護瑞莎　上網開譙「肥的像豬」遭判刑

▲▼瑞莎媒體餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲瑞莎老公因認為妻子遭體操教練、選手抹黑，上網狂嗆對方，被法官依犯公然侮辱罪處拘役20日。（資料照／記者湯興漢攝）

記者郭玗潔／桃園報導

藝人瑞莎身為烏克蘭前韻律體操國手，近年投入培育台灣中小學體操選手，2021年突遭網友指控「撿其他教練的心血」、「創辦的隊就是挖角」，瑞莎怒告4名網友涉嫌加重誹謗；經台北地檢署2度調查認為，他們對公眾人物可受公評之事加以評論，處分不起訴。另瑞莎的老公是身家破億的鞋業李姓小開Mike，Mike當時也在網上指名謾罵4名體操教練、選手「智障」、「（選手）肥的像豬一樣」等語，被法官依犯公然侮辱罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

瑞莎(本名李瑞莎) 曾在烏克蘭跟隨國家隊教練訓練，來台發展演藝事業成為台灣媳婦後，近年成立瑞星韻律體操協會向外募款，推廣韻律體操，2021年4月23日，Dcard論壇上開始有網友出現攻擊她的言論。

瑞莎和身家破億的鞋業小開Mike交往5年，終於在男方的癡心守候下，讓這段戀情修成正果。（圖／取自瑞莎臉書、Instagram）

▲瑞莎和男友Mike交往5年修成正果。（圖／取自瑞莎臉書、Instagram，下同）

瑞莎的老公Mike當時看到Dcard標題「黑特　瑞莎真的有付出那麼多？」文章下，有多則質疑瑞莎的留言，認定這是高、孟姓體操教練和丁、李姓選手4人刻意攻擊，怒而在下面留言一一指名4人「聯合體糙(操)邪(協)會那些老不休，故意抹黑瑞莎」，並怒罵「老乞丐」、「教練自己智zhang(障)他們能好到哪去」、「你看她們選手○○○肥的(得)像豬一樣」、「她一年做到的事你們這些廢物20年都做不到」、「有人說男大生用老二想事情，這些女選手大概都用肛門在想」等語，被孟、高、丁、李4人得知後報警處理。

法官認為，Mike雖在審理時坦承犯行，並對自己的偏激言論表示歉意，但未與被害等人達成和解，依犯公然侮辱罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案還可上訴。

▲胡采蘋曝瑞莎被討厭的原因。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

另瑞莎當時也對Dcard論壇上網友的攻擊言論，提出加重誹謗告訴，檢察官在2021年底查出彭、欒、汪、李姓網友4人身分，其中有3人是桃園地區的體操教練，不過認為他們針對體操選手培育等可受公評事項，各自提出合理評論，未逾越言論自由範疇，因此處分不起訴。

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