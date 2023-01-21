阿北又是您！北市翁捧300萬投資區塊鏈　被勸退隔3天又來

▲老翁準備匯款給詐騙集團，銀行行員苦心勸阻。（圖／記者黃彥傑翻攝

記者黃彥傑／台北報導

臺北市中正第一分局博愛路派出所接獲銀行報案，有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場。員警趕赴現場，詢問銀行人員，現場一位老翁，在前一日自合庫銀行景美分行轉入新臺幣1200萬元至合庫城內分行，並於隔日至城內分行欲依照假投資操作師指示，匯款新臺幣300萬元投資區塊鏈。

▲老翁拿著平板電腦準備匯款給詐騙集團。（圖／記者黃彥傑翻攝）

員警見該名老翁拿著平板電腦，不停使用通訊軟體查看訊息，並要求行員盡速幫其匯款新臺幣300萬元，驚覺有異，便耐心與該名老翁解釋近期常見假投資詐騙案例，老翁逐漸卸下心房，並表示在LINE群組認識股市投資老師，老師稱其對於區塊鏈及相關產業市場熟稔，便轉介老翁加入投資經理人群組，老翁便開始投入金錢。

現場經員警及行員向李姓老翁進一步說明，近期常見投資詐騙案例，為詐騙集團慣用手法，老翁表示能夠理解，由員警請行員協助將新臺幣300萬元回存老翁帳戶，成功攔阻詐騙。

不料三日後，老翁竟鬼打牆再次前往合庫城內分行，深信投資區塊鏈報酬高，執意匯款百萬要投資，行員擔心老翁已遭詐騙集團洗腦而損失上百萬積蓄，再次請警方到場協助。老翁興致勃勃再次前往合庫欲匯款，員警無奈搖頭直呼：「阿北您怎麼又來了！」，趕緊勸阻老翁，老翁這才死心，放棄匯款，發現自己差點把退休老本給葬送。