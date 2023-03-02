習近平見盧卡申科後發布聯合聲明　白俄羅斯：台灣是中國一部分

▲大陸國家主席習近平會見白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

與俄國總統普丁關係密切的白俄羅斯總統盧卡申科，近日前往中國進行為期3天的訪問，並且在1日下午與中國國家主席習近平會談。會後，中白發布聯合聲明，白方重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。盧卡申科並邀請習近平適時訪白。

據《人民日報》報導，盧卡申科3月1日接受習近平的歡迎儀式後與習近平會談，雙方發布進一步發展兩國全天候全面戰略夥伴關係聲明。

雙方強調，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持是中白關係穩定發展的基石。白方恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，支持中方維護國家安全和領土完整、保障公民權利的立場。

雙方一致認為，必須從本國實際出發，探索符合人民需求的民主和人權發展道路，堅決反對在民主和人權問題上搞雙重標准、利用民主和人權問題干涉別國內政的行徑。雙方強調攜手抵制對主權和獨立國家實施非法單邊限制措施及施壓的重要性。

雙方見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衛生、旅遊、體育、地方等領域多項雙邊合作文件。其中，雙方將共同推進中白工業園高質量發展，將其打造為國際化合作項目和明斯克衛星城市。中方鼓勵本國大型生產企業和高科技企業入駐工業園。

雙方強調在中白工業園開展中醫藥合作項目的重要性，包括吸引中醫藥領域相關新入園企業等機構參與合作。

雙方強調進一步發展中白工業園人力資源的必要性，鼓勵有意願、有能力的兩國高校自主、有序同園區開展產學研交流與合作，為園區企業提供新技術領域高素質人才保障。

此外，雙方將在防務、司法、執法安全領域加強合作，深化包括軍事人員培訓、聯合打擊跨國犯罪、打擊恐怖主義等在內的合作，共同防範顏色革命。

雙方期待烏克蘭儘快恢復和平，避免危機升級。雙方願為恢復地區和平作出努力。

雙方將繼續在上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議等多邊框架內開展全面合作。中方支援白俄羅斯儘快成為上海合作組織成員國。

盧卡申科感謝習近平對白方代表團的熱情友好接待，並邀請習近平主席在雙方方便的時候訪白。