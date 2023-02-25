男主管放育嬰假前…問「可不可以吃豆腐」　噁手抓奶：當給我獎勵

▲小樂遭男主管抓胸，問「可不可以吃一下（豆腐）就好」，她傻眼報警提告。（示意圖／取自librestock）

記者蔡怡萍／新北報導

一名簡姓男主管開車送女下屬小樂（化名）返家途中，突然對小樂說「我要去休育嬰假了、可不可以讓我吃一下豆腐當獎勵」，接著就伸手猛抓她胸部好幾下，小樂驚嚇推開他的手拒絕，事後報警提告，簡男辯稱「就像以前跟小樂交往時的嬉鬧」而已，但法官認為2人分手已久、現又是工作關係，依強制猥褻罪判簡男有期徒刑6月，可易科罰金。

2021年7月29日晚間，當時24歲的小樂因為下雨天沒有帶傘，公司主管簡男說可以開車送她回家，但她怒指簡男途中卻突然將手伸向副駕駛座，朝她胸部亂摸，她出手抵擋、簡卻厚臉皮地說「我要準備休育嬰假，都最後一天了、可不可以讓我吃一下豆腐，當作獎勵」，她當下傻眼，但因為在車上沒地方躲，所以無法直接離開，她隔天就向公司主任講述這件事，她表示雖然曾與簡男交往，但早在4年多前就分手，小樂也因此心情低落到需看心理醫生。

簡男挨告供稱，他載小樂回家的途中，聊天聊到了某話題，就像以前跟她還是男女朋友間的嬉鬧，他有伸手去戳小樂腰部搔癢，因為小樂扭動阻擋、他就往她胸部摸了幾下，她說不要時就有停手，並不是故意性騷擾。

而小樂事發後向男友哭訴，男友轉向簡男求證、對質，簡男當下就道歉承認有錯，法官認為小樂沒必要無故突然對簡男誣告，且小樂受害後，才由其男友代為與簡男商討和解事宜，不像是為獲得較高賠償有誇大情節。

新北地院審後認為，簡男為小樂的公司主管，且前為男女朋友，關係原屬良好，卻趁開車途中未能尊重小樂性自主，審酌他坦承部分犯行，但未與小樂調解、獲得原諒，與配偶育有幼子的情形下，依強制猥褻罪處有期徒刑6月，可易科罰金，還可上訴。