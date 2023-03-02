善用人工智慧！台師大攜手富士通　以AI輔助體操選手訓練與比賽

▲富士通與台師大啟動合作計畫，利用AI輔助體操選手訓練及比賽。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT正夯，AI應用也越來越廣，由於日本富士通在世界的量子運算及AI領域占有領先地位，台灣師範大學今（2日）宣布與富士通合作，將人工智慧AI導入，利用富士通的AI感測與骨骼辨識處理技術，建立體操選手的3D動作資料，運用在輔助體操選手訓練及比賽，提升頂尖選手的競技能力。

台師大在運動科學研究和競技運動表現有目共睹，而日本富士通在量子運算及人工智慧AI領域在世界則占有領先地位，台師大今天舉行記者會，宣布雙方合作，由日方派遣專業技術人員至台師大，進行14天技術交流，希望藉此達到運動員動作精準分析、智慧場館優化與AI運動科技人才培育的目標，進而實踐產學研合作的雙贏模式。

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台師大指出，目前科技運用在體操項目，除了在轉播和觀賽上會運用慢動作影像回放以外，還有「多鏡頭3D回放系統」，將攝影機架設於多個機器人平台，設置於體操比賽場館，快速產生3D回放片段，提供觀眾不同角度極緻慢鏡頭的觀看享受。

▲▼富士通與台師大合作，透過攝影機捕捉選手身體動作進行分析。（圖／台師大提供）

不過，國內尚未導入高科技技術在體操運動上，為培育優秀運動員和運動科技人才做準備，勢必需將人工智慧AI導入，作為體操運動員訓練及比賽的輔助工具。

台師大表示，這次與富士通合作研究內容，包括運用體操計分的AI偵測技術，提供蒐集數據所需的系統器材設備，並在師大體操館進行運動員使用測試，期間派專業技術人員協助設定器材環境和相關操作、說明，進行數據的蒐集。

台師大指出，希望透過科技輔助體操訓練，辨識體操運動員的骨骼動作和所用的體操技術，並建立運動員動作的即時三維資料和高精確度的運動員肢體動作資料，即時回饋技術動作給運動員及教練進行修正調整，不僅可減少技術偏差所造成的運動傷害，也可藉由精準的評估動作標準性，有效協助運動員及教練訓練成效，建置智慧場館有效運作模式。

