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日本澡堂泡湯　驚見「台灣大媽1行為」超母湯！她搖頭：沒禮貌

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO在澡堂看到大媽使用手機。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

自從開放出國旅遊，就有大批台灣民眾到日本玩樂，一名網友到日本溫泉旅館泡湯，走進更衣室裡，看到一位年約60歲的大媽在使用手機，她開始換衣服，本以為大媽會收手機，結果並沒有，甚至把手機朝向她，於是她走過去告知大媽不能使用手機，對於外國人到日本旅遊卻不懂當地規範，讓她很無奈。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，進入更衣室看到一名年約60歲的大媽，穿好衣服坐在椅子上滑手機，「剛看到時覺得非常驚訝，沒想到有人大剌剌的拿出手機來」，但她想說大媽看到有人在換衣服，應該會把手機收起，不過當她脫到剩下一件衣服時，「大媽還是繼續看手機，又看看周圍」。

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於是原PO用日文跟大媽說，更衣室不能使用手機，但大媽只是笑笑的，旁邊的2名年輕女生聽到後，用中文跟大媽說不能用手機，大媽才理解。原PO無奈嘆，「最近真的很多台灣人來日本旅行，造成日本旅遊品質下降，希望大家帶長輩出遊，還是要跟長輩說一下當地的規矩」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／爆怨公社）

▲原PO指出，在公共澡堂不能使用手機是一種禮貌，也是常識。（圖／翻攝自FB／爆怨公社）

她也補充，「雖然大媽不像是要偷拍的樣子，不過她手機是朝向我，所以還是跟大媽講不要用手機，如果是日本人，早就跑去跟旅館工作人員抗議了」、「脫光光的地方用手機真的很母湯」。

貼文一出，掀起網友討論，「全世界更衣室都不能拿手機吧，這是水準問題」、「其實在日本，拿著手機對人照，是蠻不禮貌的，台灣人最常在電車做這種事」、「在置物櫃時就要將手機收起來了，不過脫光讓人看需要很大的勇氣」、「我去日本還遇過台灣8+9，在飯店澡堂游泳尿尿大聲聊天，飯店員工來制止，還把對方圍起來拿椅子想打人」。

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